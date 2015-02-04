路透基点：中国宏桥6亿美元贷款项目启动--TRLPC

路透香港2月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，五家牵头 行兼簿记行周二为中国宏桥集团(China Hongqiao Group Ltd)启动了6亿 美元的三年半定期贷款项目。 五家牵头行兼簿记行分别为：澳新银行、东方汇理银行、汇丰、ING Bank和苏格兰皇家银行。 该贷款分为金额相同的两部分：A部分和B部分。 借款人的关联子公司山东宏桥新型材料有限公司(Shandong Hongqiao New Material Co Ltd)是A部分贷款的担保人。A部分贷款利率为较伦敦 银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点。B部分贷款利率为较Libor加码 390个基点。贷款的平均存续期为三年。 承贷5,000万美元或以上的银行可获牵头行头衔，综合收益445个基点 ，前端费225个基点；承贷3,000万-4,900万美元的银行，可获主办行头衔 ，综合收益440个基点，前端费210个基点；承贷2,000万-2,900万美元的 银行可获安排行头衔，综合收益420个基点，前端费150个基点；承贷1,00 0-1,900万美元的银行可获高级经办行头衔，综合收益410个基点，前端费 120个基点。 贷款将分四个半年不等额分期偿还，偿还比例分别为：15% (1-2)、2 5% (3)、和45% (4)。有两年宽限期。 所筹资金将用于一般公司用途、再融资和营运资本。 2月12日将在山东邹平县举行实地考察，银行回复截止日期为3月13日 。 宏桥集团是中国第四大铝材生产商。(完) (编译 王颖；审校 白云)