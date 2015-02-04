路透基点：中国宏桥6亿美元贷款项目启动--TRLPC

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透香港2月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，五家牵头 行兼簿记行周二为中国宏桥集团(China Hongqiao Group Ltd)启动了6亿 美元的三年半定期贷款项目。 五家牵头行兼簿记行分别为：澳新银行、东方汇理银行、汇丰、ING Bank和苏格兰皇家银行。 该贷款分为金额相同的两部分：A部分和B部分。 借款人的关联子公司山东宏桥新型材料有限公司(Shandong Hongqiao New Material Co Ltd)是A部分贷款的担保人。A部分贷款利率为较伦敦 银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点。B部分贷款利率为较Libor加码 390个基点。贷款的平均存续期为三年。 承贷5,000万美元或以上的银行可获牵头行头衔，综合收益445个基点 ，前端费225个基点；承贷3,000万-4,900万美元的银行，可获主办行头衔 ，综合收益440个基点，前端费210个基点；承贷2,000万-2,900万美元的 银行可获安排行头衔，综合收益420个基点，前端费150个基点；承贷1,00 0-1,900万美元的银行可获高级经办行头衔，综合收益410个基点，前端费 120个基点。 贷款将分四个半年不等额分期偿还，偿还比例分别为：15% (1-2)、2 5% (3)、和45% (4)。有两年宽限期。 所筹资金将用于一般公司用途、再融资和营运资本。 2月12日将在山东邹平县举行实地考察，银行回复截止日期为3月13日 。 宏桥集团是中国第四大铝材生产商。(完) (编译 王颖；审校 白云)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
“日本公债寻获买单，因特朗普重申其贸易保护主义立场、而未提及任何财政刺激政策 细节，从而令外界对经济增长和通胀的预期下降，”三菱日联证券固定收益策略分析师稻留 克俊说道。 “有关美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)并重谈北美自由贸易协定(NAFTA)的言论也 导致(投资者)避险。” 日经指数 下跌逾1%，指标公债收益率从近三周高位回落，此前特朗普在周五宣 誓就职时的民粹主义论调，引发了对财政刺激政策可能推迟实施的担忧。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% +0.0 -0.240% 五年期公债 -0.130% +0.0 -0.130% 10年期公债 0.050% -1.0 0.060% 20年期公债