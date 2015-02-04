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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 16:09 BJT

日本债市：长期公债持续挫跌，观望周四30年期公债标售

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.030% +1.0 0.020%

五年期公债 0.100% +0.5 0.095%

10年期公债 0.380% +2.5 0.355%

20年期公债 1.155% +7.0 1.085%

30年期公债 1.420% +8.0 1.340%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.30 -0.08 147.38

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 蔡美珍/王颖/王兴亚)

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