国际油市：油价下滑结束四连涨，受需求疲弱和库存高企担忧拖累

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
0742GMT，布兰特原油期货 下滑0.17美元，报每桶57.74美元，周二涨幅近6%。布兰特原油曾在1月中旬触及约六年低点45.19美元。
美国3月原油期货 跌0.76美元，报每桶52.29美元。周二美国原油涨幅达7%。
美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存增加610万桶，最近一周汽油库存增加200万桶，馏分油库存增加27.8万桶。
摩根士丹利分析师表示：“长期价格在向生产者可以对冲的区间移动，这会防止美国供应大幅放缓。”
油田服务公司 Baker Hughes的数据显示，1月9日止当周美国又有61座钻井停转，数量创下24年最多。
BP和中海油周二都表示，将大幅削减今年的资本支出，以应对油价的下滑。
汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国1月服务业采购经理人指数(PMI)降至51.8，逊于上月的53.4且为六个月新低。
不过也有人认为，油价下降将刺激经济增长，反过来也会刺激包括原油在内的大宗商品需求上升。(完)
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(编译 王洋; 审校 蔡美珍/高琦)
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.