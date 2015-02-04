国际油市：油价下滑结束四连涨，受需求疲弱和库存高企担忧拖累

0742GMT，布兰特原油期货 下滑0.17美元，报每桶57.74美元，周二涨幅近6%。布兰特原油曾在1月中旬触及约六年低点45.19美元。

美国3月原油期货 跌0.76美元，报每桶52.29美元。周二美国原油涨幅达7%。

美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存增加610万桶，最近一周汽油库存增加200万桶，馏分油库存增加27.8万桶。

摩根士丹利分析师表示：“长期价格在向生产者可以对冲的区间移动，这会防止美国供应大幅放缓。”

油田服务公司 Baker Hughes的数据显示，1月9日止当周美国又有61座钻井停转，数量创下24年最多。

BP和中海油周二都表示，将大幅削减今年的资本支出，以应对油价的下滑。

汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国1月服务业采购经理人指数(PMI)降至51.8，逊于上月的53.4且为六个月新低。

不过也有人认为，油价下降将刺激经济增长，反过来也会刺激包括原油在内的大宗商品需求上升。(完)

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