金属期市：伦铜走势拉锯力守上日强劲涨幅，抵抗油价下跌拖累

指标合约最初在亚洲市场走低，交易商称这是在对油价的回落作出反应；金属价格随后短暂上扬。

铜价在2月初的上涨，逆转了1月下挫近13%的颓势；然而铜价仍易受到供应增加迹象的冲击。LME铜库存今年以来已增加超过三分之一。

上海期交所主力期铜合约 结算价上涨1.8%报每吨41,160元人民币(6,589美元)，受中国出台新的经济刺激举措的前景所助。

一项民间调查显示，中国1月服务业增长速度为六个月来最慢，因为新增业务表现趋弱。该数据令外界预期，决策层或将出台更多刺激举措，以避免经济更快降温。(完)

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