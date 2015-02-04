《路透晚报》--2月4日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘劲扬2%，创逾两周来单日最大涨幅

日本股市日经指数周三收高，创逾两周来最大单日涨幅，三菱UFJ金融集团的强劲财报拉抬金融股，希腊债务问题达成新协议的憧憬以及油价回稳，则支撑大盘信心。日经指数终场大涨2.0%，至17,678.74点，创1月20日以来单日最大涨幅。东证股价指数上涨1.8%，至1,417.00点；JPX日经400指数上涨1.7%，至12,859.97点。

--中国股市：沪综指收跌1%，权重股冲高乏力拖累大盘震荡回落

沪综指收跌1%，金融等权重股无法承继前日升势冲高乏力，拖累大盘震荡回落。分析师指出，近日成交量难以放大，市场以存量资金博弈为主，盘中板块分化依旧明显，在经济基本面日益疲弱的背景下，大盘反弹料难以延续。

沪综指收报3,174.13点，跌30.78点或0.96%；上证A股今日成交2,899亿元人民币，上日为2,831亿元。沪深300指数收报3,401.77点，跌1.04%。

--香港股市：恒生指数收高，受希腊问题有解憧憬及油价反弹激励

香港股市收涨，走势与多数亚洲股市一致，受油价反弹及希腊情势改善激励。希腊新政府已放弃要求减记债务，缓解欧元区动荡加剧的疑虑。能源板块领涨港股，得益于油价近期反弹。恒生指数上涨0.5%，收报24,679.76点。恒生国企指数收平在11,767.49点。

--汇市：美元指数反弹，新西兰元受央行评论支撑

美元指数反弹，受助于美国公债收益率跳涨和市场预期美国今日稍晚将公布乐观经济数据。新西兰元兑美元是波动最大的币种之一，涨逾1%并弹离近期所及四年低点，此前新西兰央行总裁惠勒的评论，让期待央行温和论调的投资者感到失望。美元指数上涨0.25%至93.826。

--国际油市：油价下滑结束四连涨，受需求疲弱和库存高企担忧拖累

原油价格下跌，因对于全球需求和高库存的担忧再起，遏制了油价的涨势。过去四个交易日油价累计涨幅达到了约19%。0814GMT，布兰特原油期货下滑0.44美元，报每桶57.47美元，周二涨幅近6%。美国3月原油期货跌0.92美元，报每桶52.13美元，周二涨幅达7%。

--全球金市：黄金小幅走高，但股市上涨限制金价涨幅

金价小幅上涨，不过希腊计划结束与国际金主之间的僵局，提振风险偏好，限制黄金涨幅。0816GMT，现货金上涨至每盎司1,264.20美元，周二下跌1.2%，为五日来第四次下跌。

--金属期市：伦铜走势拉锯力守上日强劲涨幅，抵抗油价下跌拖累

伦敦期铜亚洲尾盘小跌，盘中呈拉锯走势，大致守住上日创下的2013年年中以来最大涨幅。0818GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.6%，至5,656美元。上海期交所主力期铜合约结算价上涨1.8%报每吨41,160元人民币(6,589美元)，受中国出台新的经济刺激举措的前景所助。