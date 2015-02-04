中国央行：货币政策总体应保持审慎稳健，防止过度“放水”--上海总部

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透上海2月4日 - 中国央行上海总部称，在经济结构调整和淘汰过剩产能的过程中，货币政策总体应保持审慎和稳健，为结构调整和转型升级营造适度的货币金融环境。要防止过度“放水”固化结构扭曲，推升债务和杠杆水平。
央行上海总部2015年货币信贷工作会议指出，新常态意味着发展条件和发展环境的变化，央行必须根据经济基础条件的变化适当调整力度和节奏，做到不多也不少。促进经济平稳增长，为结构调整和转型升级争取时间。
会议新闻稿称：“2015年的稳健货币政策，特点就是更加注重松紧适度，适时适度预调微调。在保持总量稳定的同时，把优化信贷结构提到更加突出的位置，盘活存量，优化增量，支持经济结构调整升级。”
同时，通过定向投放流动性，引导金融机构加大对薄弱环节和重点领域的支持。把调控和改革紧密结合起来，充分地发挥市场在资源配置中的决定性作用。进一步完善调控模式，疏通传导机制，提高金融运行效率和服务实体经济的能力。
今年央行上海总部将着重抓好三个方面的工作。一是突出“两管理”，即宏观审慎管理和流动性管理，引导货币信贷平稳适度增长。二是在总量松紧适度的环境下，更加注重区间调控基础上的定向调控，更加注重发挥好定向流动性支持和信贷政策在调结构上的引导作用。三是继续稳步推进上海自贸区利率市场化改革，充分发挥价格引导资源配置的作用。（完）
欲浏览更多细节请点选其官网(here) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.