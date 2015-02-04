西班牙数据：1月服务业PMI升至五个月最高水准，就业也显示改善

路透马德里2月4日 - 周三发布的调查报告显示，西班牙1月服务业活动扩张速度创下五个月来最快，随着该国巩固经济复苏，企业聘雇活动也加快。

Markit报告称，西班牙1月服务业采购经理人指数(PMI)从前月的54.3升至56.7，为连续第15个月处在荣枯分界线50上方。

路透调查分析师原先预估西班牙1月服务业PMI为54.9。

“2015年的首个服务业PMI显示开局良好，服务业活动和新订单增幅都为2014年中以来最强。”Markit分析师Andrew Harker说道，“加上周一发布的强劲制造业PMI数据，显示出西班牙经济复苏动能在1月增强。”

1月就业分项指标升至去年4月以来最高水准，报51.9，12月为50.8。

西班牙失业率是欧盟国家中第二高的，几乎每四个人就有一人失业，不过随着经济恢复增长，失业率也在缓慢下降。（完）