中国反腐：原中国农业银行副行长杨琨受贿3,000余万被判无期

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京2月4日 - 中国江苏省高级人民法院周三宣布，原中国农业银行 副行长杨琨因受贿罪被南京中院一审判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯罪所得予以追缴上缴国库。一审宣判后，法定期限内被告人未提出上诉、检察机关亦未抗诉，一审生效。
该院微博新闻稿称，经审理查明，2005年至2012年，被告人杨琨利用职务便利，在贷款、产品销售等事项上为有关企业和个人谋取利益，先后收受多人给予的财物，折合人民币3,000余万元人民币。
新闻稿并称，杨琨曾任中国农业银行多项领导职务，于2009年1月起任中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长，并兼任农银汇理基金管理有限公司董事长和农银金融租赁有限公司董事长。 2012年5月，由于遭到内部举报，时任农行副行长的杨琨被有关部门带走协助调查，并被有关部门实施边境控制。同年7月13日，农行发布公告称，杨琨由于个人情况不能履职，辞去农业银行执行董事、副行长及董事会相关专门委员会委员的职务。 2013年5月20日，中纪委通报对中国农业银行股份有限公司原执行董事、副行长、党委委员杨琨严重违纪违法问题进行了立案检查。经查，杨琨利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受巨额贿赂。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.