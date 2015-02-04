中国反腐：原中国农业银行副行长杨琨受贿3,000余万被判无期

该院微博新闻稿称，经审理查明，2005年至2012年，被告人杨琨利用职务便利，在贷款、产品销售等事项上为有关企业和个人谋取利益，先后收受多人给予的财物，折合人民币3,000余万元人民币。

新闻稿并称，杨琨曾任中国农业银行多项领导职务，于2009年1月起任中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长，并兼任农银汇理基金管理有限公司董事长和农银金融租赁有限公司董事长。 2012年5月，由于遭到内部举报，时任农行副行长的杨琨被有关部门带走协助调查，并被有关部门实施边境控制。同年7月13日，农行发布公告称，杨琨由于个人情况不能履职，辞去农业银行执行董事、副行长及董事会相关专门委员会委员的职务。 2013年5月20日，中纪委通报对中国农业银行股份有限公司原执行董事、副行长、党委委员杨琨严重违纪违法问题进行了立案检查。经查，杨琨利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受巨额贿赂。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)