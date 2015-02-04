离岸人民币：今年香港点心债发行规模料将首次萎缩

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透香港2月4日 - 香港离岸人民币债券发行量今年料将下滑，将是2007年香港市场推出以来首见，因点心债的资金成本已变得高于中国内地。
点心债市场自上路以来已快速扩张，因发债方可以在香港以更低成本筹资--但如今这个趋势看来已经结束。
离岸人民币的融资成本自去年底中国当局批准人民币回流内地市场的新通道后大幅上升。
渣打银行资深策略分析师刘洁预期，离岸人民币市场融资成本高于内地的情况将持续一段时间。
刘洁指出，过去几个月已看到香港的存款证发行减少，中资银行很有可能转至境内市场筹资，特别是短期债券。
人民币汇率前景偏弱，中国房地产商佳兆业发生无法按时支付债息事件，亦减弱投资人持有人民币意愿。
过去八年，点心债发行量稳定成长。根据渣打银行的统计资料，2014年达到5,640亿元人民币(901.1亿美元)。渣打预估今年发行量降至4,800-5,000亿元人民币。
点心债最大承销商--汇丰银行亦预期今年降幅可能高达8%。
每年1月通常是债券初级市场最热闹的月份，如果以今年1月发行情况来看，则今年几乎肯定会下滑。
汤森路透资料显示，包括存款证在内，1月点心债发行量为122亿元人民币，较去年1月减少70%以上。
每月点心债发行量图表 here
(完) (编译 蔡美珍；审校 屈桂娟)
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.