离岸人民币：今年香港点心债发行规模料将首次萎缩

路透香港2月4日 - 香港离岸人民币债券发行量今年料将下滑，将是2007年香港市场推出以来首见，因点心债的资金成本已变得高于中国内地。

点心债市场自上路以来已快速扩张，因发债方可以在香港以更低成本筹资--但如今这个趋势看来已经结束。

离岸人民币的融资成本自去年底中国当局批准人民币回流内地市场的新通道后大幅上升。

渣打银行资深策略分析师刘洁预期，离岸人民币市场融资成本高于内地的情况将持续一段时间。

刘洁指出，过去几个月已看到香港的存款证发行减少，中资银行很有可能转至境内市场筹资，特别是短期债券。

人民币汇率前景偏弱，中国房地产商佳兆业发生无法按时支付债息事件，亦减弱投资人持有人民币意愿。

过去八年，点心债发行量稳定成长。根据渣打银行的统计资料，2014年达到5,640亿元人民币(901.1亿美元)。渣打预估今年发行量降至4,800-5,000亿元人民币。

点心债最大承销商--汇丰银行亦预期今年降幅可能高达8%。

每年1月通常是债券初级市场最热闹的月份，如果以今年1月发行情况来看，则今年几乎肯定会下滑。

汤森路透资料显示，包括存款证在内，1月点心债发行量为122亿元人民币，较去年1月减少70%以上。

每月点心债发行量图表 here