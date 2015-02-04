欧洲经济：欧洲央行管委魏德曼称欧元区不太可能出现通缩--杂志

标题新闻：OPEC内外产油国考虑将减产协议延长九个月或更多，以覆盖明年首季需求疲弱期-消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福2月4日 - 会成员暨德国央行总裁魏德曼在接受德国杂志VBW采访时，淡化了欧元区遭遇通缩的风险。
“危险通缩应当具有以下特征，物价呈现螺旋式持续下降、薪资下滑、消费者抑制消费以及公司缩减投资，”魏德曼表示，“我们目前没有看到这种发展情况，未来也不是很有可能。”
关于欧洲央行新推出的购债计划，魏德曼认为该计划施行的方式意味着，德国央行仅会承担本国公债的风险。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得
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