欧洲经济：欧洲央行管委魏德曼称欧元区不太可能出现通缩--杂志

路透法兰克福2月4日 - 会成员暨德国央行总裁魏德曼在接受德国杂志VBW采访时，淡化了欧元区遭遇通缩的风险。

“危险通缩应当具有以下特征，物价呈现螺旋式持续下降、薪资下滑、消费者抑制消费以及公司缩减投资，”魏德曼表示，“我们目前没有看到这种发展情况，未来也不是很有可能。”

关于欧洲央行新推出的购债计划，魏德曼认为该计划施行的方式意味着，德国央行仅会承担本国公债的风险。（完）