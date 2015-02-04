欧洲金融：意大利制定银行业坏账清理计划--报载

路透米兰2月4日 - 意大利报纸Il Messaggero周三援引一份计划草案的内容报导，意大利已拟定坏账清理计划，由一家国家支持的坏账银行吸收意大利银行业者的问题贷款，从而强化它们的资本结构。

该计划是由意大利央行、财政部和总理办公室共同制定的。计划宗旨是“帮助银行出售他们的大部分不良企业贷款”。

截至去年11月，意大利银行业不良贷款总额为1,810亿欧元(2,080亿美元)，这是意大利银行业的心头大患。在去年全欧洲银行业健康状况检查中，意大利银行业者的表现最差。