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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 17:13 BJT

台湾债市：103/13期10年公债中，证券业买超10.0亿台币

路透台北2月4日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/1
3 交易资料如下：(单位：亿台币)
  
    10年公债103/13期：  
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     32.00     41.50        -9.50
     票券业      1.50      2.00        -0.50
     证券业     22.00     12.00       +10.00

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