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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--2月4日

路透伦敦2月4日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           252,100            +1,850
    锡            11,840              持平
    铅           214,300               -50
    锌           622,450            -2,775
    铝         4,028,050            -5,625
    镍           424,788              +216
    铝合金        26,500              持平
    NASAA         78,560              -200
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据       库存分布                 品种  库存数据         库存分布
 铜    MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>       铅    MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>       锡    MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>       铝合  MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                               金                     
 镍    MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>       NASA  MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
                                               A                      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍；审校 白云)

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