台湾央行：银行办理工业区闲置土地抵押贷款应订定自律规范

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北2月4日 - 台湾央行周三指出，为避免工业区土地被炒作，已请经济部工业局清查了闲置工业区土地名单，并且送交联征中心。银行未来在放款时若该抵押土地列在该名单中，若借款人并未动工兴建，依规定贷款成数将在5.5成，超过者应逐步收回贷款金额并提高贷款利率。
央行表示，所有银行的贷款原则订定自律规范，并纳入授信内规，金融主管机关并将就此贷款项目纳入金融检查重点。
中央银行业务局局长陈一端说，今日已经邀请了十家主要银行，经济部工业局、金管会银行局及检查局、财政部国库署、金融联合征信中心等开会。
〞银行办理贷款会先去联征查询，我们希望(银行)可以依办原则来办理。〞他称。
央行表示，针对银行的新承做贷款案件，贷款人应征提兴建或开发计画，银行也应落实贷后覆审。而如果有未依计画兴建或开发的情况，贷款成数应比照〞未动工兴建〞的土地抵押贷款规定--最高5.5成来办理。
央行表示，经济部工业局先前已清查闲置工业区土地名单(闲置三年以上未办理开发兴建的工业区土地)。至2014年底，闲置工业区的土地面积共有812公顷，此资料并已送交联征中心完成建档。未来工业局将每半年更新一次土地名单。
央行也表示，若是其他工业区土地(非属于经济部列出的闲置工业区土地)来抵押贷款，银行则应持续落实2013年12月23日发布之银行工业区土地贷款的自律措施，包括请借款人检附兴建或开发计画并切结动工，以及切实办理贷后覆审工作等。
央行也表示，银行应将这些贷款原则订定自律规范，并纳入授信内规，金融主管机关并将就本项贷款项目列入金融检查重点，以避免工业区土地囤积及炒作。
台湾央行在2013年12月底的理监事会议中决议，因部分银行承做高价住宅贷款未依一般征、授信准则，注意风险控管及公益性，对工业区土地抵押贷款之核贷及覆审工作也未尽周延，因此已请多家大型银行切实遵守授信规范，央行也会进行专案检查。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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