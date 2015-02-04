台湾央行：银行办理工业区闲置土地抵押贷款应订定自律规范

路透台北2月4日 - 台湾央行周三指出，为避免工业区土地被炒作，已请经济部工业局清查了闲置工业区土地名单，并且送交联征中心。银行未来在放款时若该抵押土地列在该名单中，若借款人并未动工兴建，依规定贷款成数将在5.5成，超过者应逐步收回贷款金额并提高贷款利率。

央行表示，所有银行的贷款原则订定自律规范，并纳入授信内规，金融主管机关并将就此贷款项目纳入金融检查重点。

中央银行业务局局长陈一端说，今日已经邀请了十家主要银行，经济部工业局、金管会银行局及检查局、财政部国库署、金融联合征信中心等开会。

〞银行办理贷款会先去联征查询，我们希望(银行)可以依办原则来办理。〞他称。

央行表示，针对银行的新承做贷款案件，贷款人应征提兴建或开发计画，银行也应落实贷后覆审。而如果有未依计画兴建或开发的情况，贷款成数应比照〞未动工兴建〞的土地抵押贷款规定--最高5.5成来办理。

央行表示，经济部工业局先前已清查闲置工业区土地名单(闲置三年以上未办理开发兴建的工业区土地)。至2014年底，闲置工业区的土地面积共有812公顷，此资料并已送交联征中心完成建档。未来工业局将每半年更新一次土地名单。

央行也表示，若是其他工业区土地(非属于经济部列出的闲置工业区土地)来抵押贷款，银行则应持续落实2013年12月23日发布之银行工业区土地贷款的自律措施，包括请借款人检附兴建或开发计画并切结动工，以及切实办理贷后覆审工作等。

央行也表示，银行应将这些贷款原则订定自律规范，并纳入授信内规，金融主管机关并将就本项贷款项目列入金融检查重点，以避免工业区土地囤积及炒作。