版本:
中国
市场报道 | 2015年 2月 4日 星期三 17:06 BJT

全球贵金属：2月3日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓双双下降

路透2月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一下降0.
23%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量下降0.04%。

    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期         变动       增减
    SPDR       24,593,670.4   2月3日    24,651,284.3   2月2日      -57,613.9   -0.23%   
    iShares   320,327,936.4   2月3日   320,463,377.9   2月2日     -135,441.5   -0.04%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 王颖；审校 白云)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐