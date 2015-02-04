全球贵金属：2月3日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓双双下降

路透2月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一下降0. 23%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量下降0.04%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 24,593,670.4 2月3日 24,651,284.3 2月2日 -57,613.9 -0.23% iShares 320,327,936.4 2月3日 320,463,377.9 2月2日 -135,441.5 -0.04% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王颖；审校 白云)