《全球汇市》美元指数反弹，新西兰元受央行评论支撑

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1459 1.1479 -0.17 -5.27 1.2097
美元/日圆 117.31 117.55 -0.20 -1.98 119.68
欧元/日圆 134.41 134.94 -0.39 -7.16 144.77
美元/瑞郎 0.9246 0.9243 +0.03 -6.99 0.9941
英镑/美元 1.5151 1.5166 -0.10 -2.71 1.5573
美元/加元 1.2439 1.2415 +0.19 +7.07 1.1618
澳元/美元 0.7798 0.7791 +0.09 -4.53 0.8168
新西兰元/美元 0.7386 0.7355 +0.42 -5.27 0.7797
欧元/瑞郎 1.0595 1.0606 -0.10 -11.90 1.2026
欧元/英镑 0.7560 0.7565 -0.07 -2.51 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.4315 9.4347 -0.03 -0.39 9.4688
美元/挪威克朗 7.5389 7.5166 +0.30 +0.90 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/王洋/王丽鑫/王颖；审校 蔡美珍/王兴亚/白云)
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.