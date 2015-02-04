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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 17:23 BJT

《全球汇市》美元指数反弹，新西兰元受央行评论支撑

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1459 1.1479 -0.17 -5.27 1.2097

美元/日圆 117.31 117.55 -0.20 -1.98 119.68

欧元/日圆 134.41 134.94 -0.39 -7.16 144.77

美元/瑞郎 0.9246 0.9243 +0.03 -6.99 0.9941

英镑/美元 1.5151 1.5166 -0.10 -2.71 1.5573

美元/加元 1.2439 1.2415 +0.19 +7.07 1.1618

澳元/美元 0.7798 0.7791 +0.09 -4.53 0.8168

新西兰元/美元 0.7386 0.7355 +0.42 -5.27 0.7797

欧元/瑞郎 1.0595 1.0606 -0.10 -11.90 1.2026

欧元/英镑 0.7560 0.7565 -0.07 -2.51 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4315 9.4347 -0.03 -0.39 9.4688

美元/挪威克朗 7.5389 7.5166 +0.30 +0.90 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/王洋/王丽鑫/王颖；审校 蔡美珍/王兴亚/白云)

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