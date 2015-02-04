希腊财政：财长誓言绝不会再出现预算赤字--德国报纸专访

标题新闻：OPEC内外产油国考虑将减产协议延长九个月或更多，以覆盖明年首季需求疲弱期-消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“我可以向你们承诺，不包括付息，希腊绝不会再出现预算赤字。绝不，绝不，绝不！”瓦鲁法基斯并表示，希腊新政府永远不会向俄罗斯寻求金援。
他预定周四会晤德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)。(完) (编译 蔡美珍；审校 徐文焰/白云)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。