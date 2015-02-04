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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 17:46 BJT

希腊财政：财长誓言绝不会再出现预算赤字--德国报纸专访

“我可以向你们承诺，不包括付息，希腊绝不会再出现预算赤字。绝不，绝不，绝不！”瓦鲁法基斯并表示，希腊新政府永远不会向俄罗斯寻求金援。

他预定周四会晤德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)。(完) (编译 蔡美珍；审校 徐文焰/白云)
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