冰岛央行：维持利率不变，上调2015年GDP预估

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透哥本哈根2月4日 - 冰岛央行周三维持指标贷款利率不变，并上调2015年经济增长预估，不过央行指出，油价波动给经济前景带来不确定性。
冰岛央行将七天贷款利率和七天存款利率分别维持在5.25%和4.5%不变，并预计今年冰岛经济增长4.2%，前次预估为增长3.5%。
去年11月和12月冰岛央行曾将七天贷款利率先后调降过两次，11月调降了25个基点，12月调降50个基点。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
“日本公债寻获买单，因特朗普重申其贸易保护主义立场、而未提及任何财政刺激政策 细节，从而令外界对经济增长和通胀的预期下降，”三菱日联证券固定收益策略分析师稻留 克俊说道。 “有关美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)并重谈北美自由贸易协定(NAFTA)的言论也 导致(投资者)避险。” 日经指数 下跌逾1%，指标公债收益率从近三周高位回落，此前特朗普在周五宣 誓就职时的民粹主义论调，引发了对财政刺激政策可能推迟实施的担忧。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% +0.0 -0.240% 五年期公债 -0.130% +0.0 -0.130% 10年期公债 0.050% -1.0 0.060% 20年期公债