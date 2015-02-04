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债券 | 2015年 2月 4日 星期三 17:14 BJT

冰岛央行：维持利率不变，上调2015年GDP预估

路透哥本哈根2月4日 - 冰岛央行周三维持指标贷款利率不变，并上调2015年经济增长预估，不过央行指出，油价波动给经济前景带来不确定性。

冰岛央行将七天贷款利率和七天存款利率分别维持在5.25%和4.5%不变，并预计今年冰岛经济增长4.2%，前次预估为增长3.5%。

去年11月和12月冰岛央行曾将七天贷款利率先后调降过两次，11月调降了25个基点，12月调降50个基点。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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