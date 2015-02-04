香港个股：太古地产旗下在港办公楼物业去年租金调升幅度介乎7-27%

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透香港2月4日 - 香港主要商业地产公司--太古地产 周三称，旗下在港的办公楼物业去年租金调升幅度介乎7-27%；零售物业方面，内地物业的零售销售额有11-66%的按年增长，而香港三个商场的出租率虽达100%，但只有一个商场的零售销售额有单位数增长。
太古地产的声明称，去年公司在港的五项办公楼物业：太古广场、太古城中心、太古坊、港岛东中心和科技中心的租金上调幅度分别为7%、25%、27%、14%及12%。整体租用率97%，同比升1个百分点。
至于内地两项办公楼物业：太古汇及颐场港一座的出租率均达100%，同比有所提高。
两地零售物业表现迥异。香港三项商场物业：太古广场购物中心及太古城中心去年全年的零售销售额按年倒退，其中前者走高端奢侈品路线，零售销售额同比下滑6.1%，而大众/中档路线的太古城中心的零售销售额则微跌0.4%。
不过，以折扣开仓作招徕的东涌东荟城名店仓，去年零售销售额同比则升4.6%。
虽然访港旅客持续上升，但受内地打贪和减少奢侈打击，去年全年香港的零售销售货值按年下跌0.2%，为自2003年推行自由行政策以来首见。
至于太古地产在内地的三个商场：三里屯太古里、太古汇购物商场及颐堤港购物商场去年零售销售额同比分别上升18.8%、11%及66.1%，出租率介乎95-99%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.