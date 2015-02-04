香港个股：太古地产旗下在港办公楼物业去年租金调升幅度介乎7-27%

路透香港2月4日 - 香港主要商业地产公司--太古地产 周三称，旗下在港的办公楼物业去年租金调升幅度介乎7-27%；零售物业方面，内地物业的零售销售额有11-66%的按年增长，而香港三个商场的出租率虽达100%，但只有一个商场的零售销售额有单位数增长。

太古地产的声明称，去年公司在港的五项办公楼物业：太古广场、太古城中心、太古坊、港岛东中心和科技中心的租金上调幅度分别为7%、25%、27%、14%及12%。整体租用率97%，同比升1个百分点。

至于内地两项办公楼物业：太古汇及颐场港一座的出租率均达100%，同比有所提高。

两地零售物业表现迥异。香港三项商场物业：太古广场购物中心及太古城中心去年全年的零售销售额按年倒退，其中前者走高端奢侈品路线，零售销售额同比下滑6.1%，而大众/中档路线的太古城中心的零售销售额则微跌0.4%。

不过，以折扣开仓作招徕的东涌东荟城名店仓，去年零售销售额同比则升4.6%。

虽然访港旅客持续上升，但受内地打贪和减少奢侈打击，去年全年香港的零售销售货值按年下跌0.2%，为自2003年推行自由行政策以来首见。

至于太古地产在内地的三个商场：三里屯太古里、太古汇购物商场及颐堤港购物商场去年零售销售额同比分别上升18.8%、11%及66.1%，出租率介乎95-99%。（完）

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