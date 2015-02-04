版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 17:49 BJT

标题新闻：俄罗斯2015年粮食产量将介于6,800万至1亿吨--国际文传电讯社援引农业部

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐