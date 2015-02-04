路透伦敦2月4日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：下行趋势已打破，因而缓解了极短线下档压力。欧元已突破上周所及的1.1423高点，确认了上行修正走势，且已触及1.1520，即2014年10月以来跌势的23.6%回档位。日线图艾略特波浪计数显示，可能有一波修正将升至1.1703/86美元，甚至高至1.2085。
欧元/英镑：继续见到一波短线修正走高。日线艾略特波浪计数显示，有进一步向0.7655/0.7735英镑回升的可能。市场最近弹离0.7408英镑，并持于五年下降通道底部0.7392上方。经过这波剧烈跌势后，近期可能盘整，之后再进一步走软。若跌破0.7390，将有跌向年内重要水位0.7235/25危险。
欧元/日圆：费波纳奇阻力位134.80已被突破。近期走强势头应当只是修正性的，但若突破134.85，则可能进一步升向136.56/138.57区间。这一修正向上趋势应该在200日移动均线切入位139.79之前遇到阻力。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1451 1.1479 -0.24 -5.34 1.2097
美元/日圆 117.25 117.55 -0.26 -2.03 119.68
欧元/日圆 134.27 134.94 -0.50 -7.25 144.77
美元/瑞郎 0.9249 0.9243 +0.06 -6.96 0.9941
英镑/美元 1.5177 1.5166 +0.07 -2.54 1.5573
美元/加元 1.2445 1.2415 +0.24 +7.12 1.1618
澳元/美元 0.7789 0.7791 -0.03 -4.64 0.8168
新西兰元/美元 0.7384 0.7355 +0.39 -5.30 0.7797
欧元/瑞郎 1.0590 1.0606 -0.15 -11.94 1.2026
欧元/英镑 0.7543 0.7565 -0.29 -2.73 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.4298 9.4347 -0.05 -0.41 9.4688
美元/挪威克朗 7.5502 7.5166 +0.45 +1.05 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 王颖；审校 蔡美珍)