欧元债市：希腊公债收益率上扬，因报导称ECB不赞同扩大发行国库券

这止住了希腊债券周二因新政府明显软化要求减记债务的立场后出现的急剧涨势。

希腊三年和五年期公债收益率 上涨30-50个基点不等，分别报17.2%和13.5%。希腊10年期公债 收益率涨40基点，至10.24%。相比周二收益率140-300个基点的急剧跌势，这样的波动显得很温和。在今日稍后希腊财长与欧洲央行官员会面前，许多分析师预期公债将保持震荡走势。

希腊总理齐普拉斯和财长瓦鲁法基斯本周开始出访欧洲列国，寻求对债务重组计划的支持。

他们提议将欧洲央行和其他欧元区成员国政府持有的希腊债券，要么转换为与经济增长挂钩的债券，要么转为永久债券，目前欧元区的官员对这一构想持怀疑态度。

鉴于诸多不确定性，许多投资者对希腊债券持谨慎态度。

欧元区其他二线国家的公债收益率小幅走坚，投资者等待欧洲央行从下个月初开始购买主权债。意大利和西班牙10年期公债收益率上涨1-2个基点，分别报1.58%和1.48% 。(完)

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