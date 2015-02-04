欧元债市：希腊公债收益率上扬，因报导称ECB不赞同扩大发行国库券

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
这止住了希腊债券周二因新政府明显软化要求减记债务的立场后出现的急剧涨势。
希腊三年和五年期公债收益率 上涨30-50个基点不等，分别报17.2%和13.5%。希腊10年期公债 收益率涨40基点，至10.24%。相比周二收益率140-300个基点的急剧跌势，这样的波动显得很温和。在今日稍后希腊财长与欧洲央行官员会面前，许多分析师预期公债将保持震荡走势。
希腊总理齐普拉斯和财长瓦鲁法基斯本周开始出访欧洲列国，寻求对债务重组计划的支持。
他们提议将欧洲央行和其他欧元区成员国政府持有的希腊债券，要么转换为与经济增长挂钩的债券，要么转为永久债券，目前欧元区的官员对这一构想持怀疑态度。
鉴于诸多不确定性，许多投资者对希腊债券持谨慎态度。
欧元区其他二线国家的公债收益率小幅走坚，投资者等待欧洲央行从下个月初开始购买主权债。意大利和西班牙10年期公债收益率上涨1-2个基点，分别报1.58%和1.48% 。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 蔡美珍/白云; 审校 高琦/徐文焰)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
“日本公债寻获买单，因特朗普重申其贸易保护主义立场、而未提及任何财政刺激政策 细节，从而令外界对经济增长和通胀的预期下降，”三菱日联证券固定收益策略分析师稻留 克俊说道。 “有关美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)并重谈北美自由贸易协定(NAFTA)的言论也 导致(投资者)避险。” 日经指数 下跌逾1%，指标公债收益率从近三周高位回落，此前特朗普在周五宣 誓就职时的民粹主义论调，引发了对财政刺激政策可能推迟实施的担忧。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% +0.0 -0.240% 五年期公债 -0.130% +0.0 -0.130% 10年期公债 0.050% -1.0 0.060% 20年期公债