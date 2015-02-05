重温稿-台湾货币市场：短率持续盘旋低位，提存期初资金情势稳中偏松

* 短率持续盘旋低位

* 提存期初交投淡静

* 短票利率续处低档

记者 詹静宜

路透台北2月4日 - 台湾银行间短率周三持续盘旋低位。市场人士指出，时序进入提存期初，整体资金情势稳中偏松，加以近三日央行存单到期量合计破1.4兆(万亿)台币，料使市场资金较显宽裕，惟资金拆借交投淡静，令短率维持在既有区间低位。

市场调度人士表示，尽管目前正逢企业尾牙旺季，但年终奖金需求尚未显现，预计下周需求才会略显增温，在资金需求疲软的情况下，提高银行间期初偏向负数操作的难度，只能仰赖央行冲销隔夜拆款过剩资金。

〞昨天央行冲销有好一些些，后续还要看他的态度。〞一位本地大型银行资金拆出方交易员说。

此外，市场资调人士称，为维持农历年前资金流动性充沛，上提存期直到旬底央行冲销银行间过剩资金力道才稍有增加，今起展开新的提存期，除非银行间超额准备过于偏滥，不然央行冲销态度不会太过积极，预期农历年前资金仍将偏松，短率料稳于低位。

因应农历年新钞需求，台湾银行从本月12日起陆续排定银行提领新钞，也导致银行的库存现金增加，推高超额积数。根据央行统计，周三通货发行数来到1兆8,914.06亿台币，较9日约增加1,779.19亿。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收在0.388%；今日区间落在0.295-0.400%，同于上日；一周拆款利率区间暂在0.380-0.500%，上日为0.380-0.425%。

**短票利率续处低位**

短票市场方面，票券商表示，周三自保票源虽有些微增加，但仍旧不足以因应银行间买票需求，且票券商间资金缺口并不大，月初短票利率仍持于既有低档区间。

〞一早交易就平，银行昨天就预框好票，不然会框不掉。〞一位大型票券交易员说。

票券资调人士指出，目前企业发放奖金对发票筹资的挹注尚不明显，短票量能持续维持供不应求态势，周四、五自保发票量能料略有增温，但增幅量能有限。

今日票券商与银行承作的跨农历年30天期自保短票主要利率在0.59-0.62%，主交投落在0.60%，同于上日，少数跨过三月季底的60天期自保短票则成交在0.63%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.60%，前日平均利率在0.597%，成交量为40亿台币。

台湾央行周三公布，共发行4,785亿台币存单，与今日存单到期金额4,783.50亿台币相较，存单发行余额增1.5亿台币。

本周央行存单到期总额高达2兆2,606.1亿台币，余日落点分别为周四6,417.80亿及周五2,806.00亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为137亿台币，累积超额准备为137亿台币、加计前期1%的超额准备为1,428亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)利率周三大致持平。惟交易员表示，投信与寿险对资金跨年的落点安排意愿低落，计划调降年前、调升年后的利率引导跨过农历春节。

他们指出，今日有台北富邦银行、瑞士信贷等的国际债券交割，投信面临寿险程度不一的走钱，使得资金分配不均状况依旧。由于寿险想在年前多预留钱以因应交割，连带使得投信不愿接受跨年的安排。

〞大家都想留资金在年前，挤在下周，我想就多1个基点让他们跨过去。〞一大型证券商交易员说。

另一大型票券商则表示，有听闻证券商普遍不愿投信资金落点安排在年前，今日就有一家投信连3,000万台币都丢不出去。

他并称，想要调降年前RP利率，迫使寿险跨年。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，部分跨农历年RP成交在0.64-0.65%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。

今日有台北富邦银行发行1亿美元债及瑞士信贷4亿美元债及6,000万澳元债。

本周债券发行情况包括：周五远东新 发行公司债26亿台币。