表格：沪港通市场数据摘要--2月4日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透香港2月4日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港通市场 数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 108.33亿元人民币（已用17%） 105.09亿元人民币（已用0%） ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 319,976,809 113,383,486 433,360,295 2 航天电子 2,751,938 255,386,332 258,138,270 3 青岛海尔 184,281,285 7,108,603 191,389,888 4 中国太保 111,350,102 29,346,502 140,696,604 5 伊利股份 102,961,591 6,639,398 109,600,989 6 招商银行 75,729,359 25,259,954 100,989,313 7 中国银行 47,502,666 40,806,784 88,309,450 8 上汽集团 52,734,520 35,288,961 88,023,481 9 中国人寿 46,429,491 37,454,781 83,884,272 10 中国国旅 27,755,824 50,544,554 78,300,378 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中国石油股份 5,426,700 35,887,520 41,314,220 2 中海油田服务 18,186,080 19,510,960 37,697,040 3 汉能薄膜发电 19,459,480 12,884,800 32,344,280 4 国美电器 9,227,830 16,862,970 26,090,800 5 中国石油化工股份 1,675,140 21,107,980 22,783,120 6 中国平安 4,611,075 16,158,800 20,769,875 7 中信证券 3,013,150 16,506,625 19,519,775 8 建设银行 502,800 17,698,880 18,201,680 9 中国海洋石油 4,567,240 13,304,420 17,871,660 10 吉利汽车 4,934,150 12,638,450 17,572,600 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍; 审校 黄凯)
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.