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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 18:23 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--2月4日

路透香港2月4日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港通市场
数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额     108.33亿元人民币（已用17%）      105.09亿元人民币（已用0%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中国平安                    319,976,809      113,383,486      433,360,295
   2    航天电子                      2,751,938      255,386,332      258,138,270
   3    青岛海尔                    184,281,285        7,108,603      191,389,888
   4    中国太保                    111,350,102       29,346,502      140,696,604
   5    伊利股份                    102,961,591        6,639,398      109,600,989
   6    招商银行                     75,729,359       25,259,954      100,989,313
   7    中国银行                     47,502,666       40,806,784       88,309,450
   8    上汽集团                     52,734,520       35,288,961       88,023,481
   9    中国人寿                     46,429,491       37,454,781       83,884,272
  10    中国国旅                     27,755,824       50,544,554       78,300,378
    
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    中国石油股份                     5,426,700      35,887,520      41,314,220
   2    中海油田服务                    18,186,080      19,510,960      37,697,040
   3    汉能薄膜发电                    19,459,480      12,884,800      32,344,280
   4    国美电器                         9,227,830      16,862,970      26,090,800
   5    中国石油化工股份                 1,675,140      21,107,980      22,783,120
   6    中国平安                         4,611,075      16,158,800      20,769,875
   7    中信证券                         3,013,150      16,506,625      19,519,775
   8    建设银行                           502,800      17,698,880      18,201,680
   9    中国海洋石油                     4,567,240      13,304,420      17,871,660
  10    吉利汽车                         4,934,150      12,638,450      17,572,600
     （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 黄凯)

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