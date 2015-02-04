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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 18:44 BJT

东南亚股市：多数上扬，菲律宾年内第八度改写收盘纪录高位

涨跌    当日  今年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   421.84     4.05   +0.97   +2.69   410.77
    新加坡                   3417.57     9.55   +0.28   +1.56  3365.15
    马来西亚                  1803.02    21.76   +1.22   +2.37  1761.25
    泰国                      1599.81    -2.73   -0.17   +6.82  1497.67
    印尼                      5315.28    23.57   +0.45   +1.69  5226.95
    菲律宾                     7716.06   102.91   +1.35   +6.71  7230.57
    越南                        561.45     3.98   +0.71   +2.90   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
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    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                

 (编译 蔡美珍/王颖；审校 白云/李春喜)

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