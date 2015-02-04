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市场报道 | 2015年 2月 4日 星期三 18:29 BJT

欧洲汇市：英镑小涨，因PMI数据显示英国经济今年开局强劲

目前英镑/美元仍较7月水准低0.2美元。从去年7月以来，投资者将英国央行开始升息的预期推后。

“当然，过去两个月期间出炉的英国数据令人失望，确实令升息预期推后了。所以存在(英镑)意外上扬的空间，”法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan表示。

英镑兑欧元 在数据公布后触及盘中高位0.7538英镑，日内上涨0.4%。(完)

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