路透专访：希腊财长称能够在短时间内完成与国际金主的谈判

路透法兰克福2月4日 - 希腊财政部长瓦鲁法基斯(YANIS VAROUFAKIS)表示，希腊能够在短时间内与国际金主完成谈判，并表示他认为希腊可以指望欧洲央行的支持。

在同欧洲央行总裁德拉吉会晤后，瓦鲁法基斯对路透称：“欧洲央行是希腊的央行...该央行将采取一切措施支持欧元区的成员国。”