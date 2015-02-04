更新版 1-中国央行：普降存准率0.5个百分点，释放流动性以缓解经济下行压力

* 全面降准0.5个百分点，同时额外定向降准

* 预计释放资金总量逾6,000亿元，应对节前资金紧张

* 市场认为降准有必要，对后续宽松预期不改 (新增分析师评论)

路透北京2月4日 - 中国央行周三宣布普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放资金总量逾6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。

分析师指出，无论是从国内持续走低的物价，经济下行压力不减的现实看，还是周边诸多国家都在采取量化宽松政策的国际大环境，以及外汇占款下降等诸多因素迭加，都显示中国需要降准释放流动性的必要性，对后续货币政策宽松预期依旧不改。

国信证券固定收益首席分析师董德志就测算释放资金总量达6,650亿元人民币。他分析称，以截止2014年12月底，全部存款规模大概在110万亿，普降0.5个点大概释放资金5,500亿元人民币。

对城市商业银行、非县域农村商业银行额外多降低0.5个点：截止12月底，全部城市商业银行存款规模为11.8万亿，全部农村商业银行存款规模为8.8万亿元。按照全部口径计算，合计1,000亿元。

对农业发展银行额外降低4个百分点：农发行合计存款规模为3800亿元，释放资金约150亿元。合计释放资金6,650亿元。考虑到合规城市商业银行和农村商业银行，此数量为上限。

中国人民银行周三决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施。自周四（2月5日）起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

此前央行已于去年11月启动不对称降息，重启已雪藏逾两年的这一传统货币政策工具。2014年央行亦两次实施定向降准，而上次全面调整准备金率，是在2012年5月。

央行新闻稿称，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。

**意料中的货币宽松**

在中国经济下行压力仍大的背景下，市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期一直未消，国内外投行普遍预期降息降准如在弦之箭，而此次降准这只靴子落地更坚定了市场对中国货币政策趋向宽松的判断。

央行新闻稿称，将继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长，促进经济健康平稳运行。

国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁就表示，应该说央行此举是顺应了市场对降准的预期，原本是纠结在时间结点上，到底是春节前还是两会前。此次靴子落地也说明央行做了正确的选择。因为从各方原因看降准是必然的，其原因包括目前物价水平较低，同时国际上诸多国家都在采取量化宽松政策，大环境下也逼迫中国必须顺应这种潮流。

此外，昨日公布的去年四季度国际收支平衡表也显示大规模资金外流，外汇占款减少，也为减准提供了条件，更重要的是目前经济下行压力较大，央行通过此举可以有效释放可贷资金量，释放流动性，同时对引导资金成本下行的市场预期发出明确信号。

中国2014年全年及四季度资本和金融项目双双录得历史最大规模逆差，这即显示过去半年多强势美元导致的跨境资金流出压力不容小觑，亦与中国主动对外输出资本的长期战略选项有关 。

交通银行资管高级研究员陈鹄飞也认为，货币政策结构性放松的概率显着增大,自1月16号以来，央行相继实施500亿再贷款、加量续作MLF、国库定存招标、重启7天及28天逆回购的相机操作、下调存款准备金率。

他表示，基于“稳增长、调结构、促改革”的多目标协同平衡，以及“去杠杆、宽信贷”的平衡调整压力，预计一季度央行仍将密集启动包括公开市场逆回购、SLO及SLF流动性借贷便利、招标利率下调、不对称降息在内的更加及时，精准、有力、有效的政策放松调控。

至于此次降准对资本市场的影响，西南证券研究发展中心首席研究员张仕元就视其为“央行的立春礼物。”

他认为，央行普遍降低金融机构存款准备金率0.5个点，并对涉农及小微贷款机构存准降0.5个点，对农发行降4个百分点。在大家预期范围内，只是从开始的1月预期到3月，央行就选中间；配合今天公布的城镇化试点政策。