《即时观点6》中国央行全面降准并辅以定向，预计放水超6,000亿

路透北京/上海2月4日 - 中国人民银行周三决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施。自周四（2月5日）起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

央行新闻稿称，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。

参看中国存款准备金自1987年以来变动一览表，请点选链接

以下为来自诸多专家及市场人士的评论：

--光大证券首席经济学家 徐高：

此次降准的用意是对冲经济增速的下滑，以及资本的外流。我们预计今年1月份的CPI会下滑到1%左右，创下2010年以来的新低。明显的通缩压力，以及较为疲弱的经济增速，应该是促使央行推出此次降准的主要原因。而去年12月以来资本的持续流出，也要求央行投放流动性来加以对冲。

此次降准早于我们的预期。央行降准的理由当然充分。但这一举措与央行近期货币政策操作思路并不连贯，显得有些突兀。从去年11月降息之后，央行的货币政策态势就显得相当“中性”，放任了资金价格的明显攀升。就在上周，央行做的7天和28天正回购利率还分别处在3.85%和4.80%这样相当高的水平。应该说，过去一个多月的货币政策操作并没有传递出“宽松”的意味。这让我们之前相信，央行会采取“相机抉择”的策略，等到3月份看到1、2月的宏观经济数据之后再做重大决策。在这样的背景下，央行此次降准超出了我们的预期。

此次降准之后，继续降准降息的概率相比之前明显上升，利好资本市场。近一个月来央行“中性”的货币政策操作已经一定程度上打压了资本市场内宽松货币的预期。但从此次降准来看，政府内部的政策博弈中，对增长下滑的担忧正在压倒对宽松货币副作用的警惕。这意味着进一步降准降息概率上升。在这样的背景下，市场更会把经济增长的坏消息视为货币放松的先兆，从而解读为资本市场的好消息。

--MFI金融研究中心首席经济学家 江勋

降准力度超预期。基础货币缺口是比较大，如何解决这个缺口？在人民币国际化第一的框架下，缺口长期存在，资本外流的压力与货币紧缩会形成恶性循环，要对冲则只有超预期对冲。财政政策已被逼入动惮不得之境地，货币政策不得不响应，以防止经济塌方；

为何不降息？降息对银行压力甚大，且有11.28前车之鉴，效果有待观察。可见，目前延缓系统风险意图非常强烈。这个决策在人民币贬值预期强烈而没有明显干预的时候推出来，说明决策层并不怎么担忧汇率风险，或者说，可以暂时把汇率风险放在次要位置。

这个决策可能是方向性的，拉开货币政策空间而为改革撑出时间。但拉出的空间并不是经济刺激空间的，而是风险缓释空间。至于有无效果？不可高看，市场情绪的刺激比经济刺激强烈。痛苦的去库存及地方投资动能的大幅衰退，很难通过货币政策去对冲。除非地方债问题上中央做进一步的让步。不能对中央放弃结构调整抱过高期望。

--申万宏源证券宏观团队：

第一，降准完全符合政策逻辑。尽管市场上一直对不会降准有种种解释，但我们一直认为降准几乎是必然。主要判断依据一是在热钱流出时代，高准备金率已经失去逻辑上的合理性；二是前期创新工具到期，需要新的货币投放；三是根据经济疲弱，乘数过低状况，提高货币乘数。假如降息是需求管理的话，降准就是供给管理，两者结合，效果才能出来。

第二，从1月-2月PMI及部分高频指标的表现来看，一季度经济要差于去年四季度，趋势增长率应已下行至7.1附近。我们预期全年GDP目标值为7.0，即开年经济形势就已经逼近政策底线，完成全年目标的压力加大，在这种情况下，货币政策除了积极参与稳增长之外别无选择。

第三，本次降准将释放出资金6000亿以上。普遍降准0.5个点将释放出5000亿以上，加上对定向标准的城商行和农商行的定向降准及对农发行的额外降准，保守估计释放资金量应在6000亿以上。

第四，降准将通过流动性充裕度的上升来引导资金利率下行；但经济下行、银行风险偏好普遍下降的背景下，降准对于降低融资成本效果有限，仍有必要通过降息来引导社会融资成本下行。我们预计这次降准之后降息将提上议事日程。

--海通证券宏观、债券团队：

央行决定自2月5日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。同时实施定向降准，对部分城商行和农商行额外降低50BP，对农发额外降低4%。估算本次降准释放资金总量在6,000亿以上。

目前经济增速处于24年低点，1月CPI或低于1%，经济下行通缩风险加剧，央行宽松压力加大。而随着IPO发行的加速和公司债注册制的推出，从资本市场到经济的传导渠道正在打通，从而扫清了货币放松的障碍，而进一步的宽松政策仍可期待。

我们预计年内至少还有三次以上降准，而再次降息亦值得期待。央行货币政策正向常态化回归，未来总量宽松政策有望成为货币政策的主力。

此次降息意在缓解春节前流动性紧张，平抑资金利率波动，短期资金利率有望下行。

宽松如期而至，利率债长短端空间或再次打开，维持我们利率债牛市延续的判断。我们坚定认为，随着人口的老龄化，零利率是长期趋势，再次下调10年期国开债利率区间从3.6%-4%至3.4-3.8%。

--兴业证券固定收益分析师，唐跃

1）尽管名义利率下行，但实际利率很高；2）通缩压力很大；3）经济下行，债务杠杆上行的过程中，信用风险的压力是非线性上升的。央行需要应对。另一方面，短期面临资本流出、春节和IPO的压力，基础货币存在缺口，央行降准也是为了对冲掉流动性的压力。 效果：1）降低短端利率，实际利率将迎来下行；2）有助于降低经济大幅下行的担忧。

--广发证券银行业分析师 沐华：

春节前降准时点符合预期，合计释放资金上限预计在7000亿左右。降准主要由于节前需要保持较高的资金备付，以及外汇占款数据持续低量。以14年末人民币存款余额113.86万亿估计，本次降准预计可释放资金约5700亿；此外，定向部分，根据城商行9.5%的存款市占、农村类金融机构13%的存款市占，预计定向部分可释放资金上限约1300亿元。合计释放资金上限预计在7000亿左右。

对于银行而言，降准释放的资金可投入高于存放央行利率的领域（如贷款、债券、同业），且准备金率下调可提升银行的杠杆，利于银行业。上市银行中，结合超储率及杠杆水平，股份制银行最为受益，从缓解存款压力角度最有利于招行、中信、光大；同时，由于此次降准包含定向支持，城商行板块预计受益幅度也较为明显。

--中金宏观组：

本次降准标志着趋势性降准的开始。今日中国人民银行决定，自2015年2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。我们估算这可一次性释放流动性6,200亿元左右。

降准开始，货币政策宽松信号更加明确。在经济增长动能疲弱、通缩风险上升的情况下，降准可以更明确地传导出宽松货币政策的信号，改变此前货币政策调整滞后局面，有利于稳定市场预期。货币政策可以缺席，但从来不会迟到。

降准有助于降低融资成本，提高政策利率传导机制效率。首先，2014年下半年以来央行外汇占款净减少，基础货币增速下行压力凸显。央行降准，提高货币乘数，对冲外汇占款减少压力。其次，当前银行间市场7天回购利率高达4.5%、票据贴现利率降息后不降反升，降准有利于削减政策利率传导的摩擦力，更好地发挥降息的效果。

减轻经济下行压力，缓解通缩风险。当前CPI通胀率显着下行，PPI通缩加剧，经济增长动能仍弱，工业企业利润增速显着下滑。降低法定存款准备金率有利于稳定经济增长。

法定存款准备金率仍有巨大下行空间。中国的准备金率仍高居全球之冠，我们预计今年上半年仍有3次降准空间（关于降准的详细分析，请见11月24日聚焦中国《为何央行应当降息、降准？》）。我们维持今年上半年还有一次25基点对称式的降息、还有3次降准的判断不变。同时央行设定的短端政策性利率，包括正逆回购发行利率，仍有大幅下调的必要和空间。从经济增长的情况来看，我们预期宽松货币政策的时间点主要集中在上半年。

--鄞州银行产品创新部总经理 游春：

本次央行降准，有普遍的动作同时也有特定的自选动作，既体现政策的全面性也体现了政策差异性，以在改善总体货币状况的情形下进一步加强对三农与中小企业发展的支持。这次全面降准，对改善宏观经济景气状况有积极意义，也对提升中国股票市场信心有重要影响； 央行这次降准的动作也是应对全球竞争性货币宽松政策的体现， 同时对国际贵金属与大宗商品市场价格有明显拉动作用； 是央行面对当然经济不景气的消极状态做出的适当而积极的反应。 预计未来一段时期还将有降准降息动作。

--招商银行总行金融市场部高级分析师 刘东亮：

此次降准力度超出预期，粗略估算，释放的流动性可达6000亿人民币。

降准的目的是对冲外汇占款持续下降，缓解流动性紧张局面，并向金融机构提供更多信贷资源，刺激信贷流向实体经济。受此影响，预计可明显缓和春节前的时点性资金紧张，回购利率紧绷局面有望好转；债券市场利率有望启动一波下行，有利于降低发债企业的融资成本，票据市场利率也将受到带动，但能否传导到银行理财收益率及降低银行负债成本，则需要观察；而银行加大信贷投放力度的效果，则可能低于预期，在信用风险出现明显好转前，金融机构的风险偏好难以显着上升，此前银行信贷低于预期并非无贷款可放，而是主动提高贷款标准收缩规模，因此降准释放的流动性更有可能涌向货币和债券市场；对城商行和涉农机构额外降准，除落实中央支持农业发展的政策外，根据我们的草根调研，可能与上述机构不良快速上升有关。

对即期汇率的影响尚不明朗，关键看后续央行中间价的制定，仍维持区间波动的判断，但考虑到境内人民币与美元利差有望收窄，境内美元远期升水有望出现一定幅度回落。

当前时点降准，导致短期降息的可能性显着下降，但降准不能替代降息，特别是在降低融资成本方面，降息的作用更佳，因此我们预期节后降息的步伐将会跟上。

--招商证券首席宏观分析师 谢亚轩：

2014年四季度至今外汇占款低增甚至负增长，显示存准率下调的必要条件已经具备，此次降准释放约6000亿元流动性，补充基础货币缺口。

本次下调存准率意在稳定经济增长，有利于经济低位企稳，释放稳增长的信号。

我们一直强调货币政策不会受制于近期人民币的波动，央行希望在货币政策有效性、汇率浮动和资本自由流动之间取得一个平衡。

欧美货币政策分化带来的美元强势压低大宗商品价格，抑制通胀水平，也增加央行货币政策宽松的空间和必要性。

预计未来货币政策仍有空间，年内可能降息一次，降准二至三次。

--国金证券银行业分析师 马鲲鹏：

首先是测算，此次降准预计释放资金6000亿左右，提升上市银行15年息差2bps，提升上市银行15年净利润1.3%。

注意本次降准两个细节：1）时点超预期，印证了我们对降息降准时点的一贯判断，市场没有普遍预期之时，就是可能性最大之时，政策宽松的大方向明确，近期普遍流传的清理之后再放水的观点不攻自破。2）对农发行额外降准4个百分点，力度之大，前所未有，这既是全面宽松之上的定向宽松之举，也是管理层决心和力度的显现。

本次降准，不仅仅是利好兑现，更不是银行股获利了结的出货时刻，而是今年银行股一扫低迷、重新确立上升趋势的开端，因为：1）政策宽松大方向明确，以居民大类资产重新配置为背景、以银行理财资金通过配资入市为手段的增量资金入市趋势得到强化。2）银行板块的巨大资金容量是增量资金的最佳选择标的。3）14年底公募基金9.4%的银行持仓已在1月下降了很多，目前机构银行仓位并不高。4）截至今天收盘，A股银行板块15年PB已降至0.9倍，只要没有经济崩盘预期，银行估值长期破净就是不合理。

再次提醒最近流行的错误逻辑：通过银行理财渠道入市的增量资金大方向未变，节奏有所控制、杠杆更审慎有利于长期的可持续性。银行理财资金通过配资进行权益类投资，是基于银行理财高收益运用渠道改变这一大背景的客观要求，而不仅仅是因为股市在涨。

--民生证券宏观组

过高的准备金为了对冲外汇占款流入，当外汇占款收缩，预计全年外汇占款零增长，维持现有的准备金率必要性下降。外汇占款零增长假设下基础货币缺口约3万亿，这意味着降准不会只出现一次。

全球央行大放水，汇率压力减轻，中国货币政策焦点转为汇率利率双高企对经济的紧缩作用。

降息降准配合进行，结合近期基建项目上马，反映中央稳增长和缓释存量债务风险意图。

不能机械看待降准与货币乘数的关系，降准后经济不一定能立即改善。降准提升货币乘数的前提是银行提供信用意愿增强，经济还有下行压力，银行风险偏好收缩趋势难改，降准对货币创造和经济刺激力度有限。

这是一个全球大放水时代，预计未来货币政策依旧宽松，降准降息psl将轮番上阵。经济增长动力不强，资产价格受益于货币宽松，股债双牛有望延续。

--西南证券研究发展中心首席研究员 张仕元：

央行的立春礼物。央行普遍降低金融机构存款准备金率0.5个点，并对涉农及小微贷款机构存准降0.5个点，对农发行降4个百分点。在大家预期范围内，只是从开始的1月预期到3月，央行就选中间；配合今天公布的城镇化试点政策，我们认为是在走出去遭遇黑天鹅后，在复杂的国际环境下稳经济的重要举措。对大盘有利，大金融包括地产也受益；买入金融地产及消费板块。市场将形成跨年度行情，挑战前期高点。

--国家发改委宏观经济研究院副院长 陈东琪:

全面降准有其必要性,现在对资金需求还是很大的，在资金供求关系中需求很大但供给不足，现在的政策单调利率是不够的，调了名义利率，实际利率还是会上去，因为经济学还是供求决定的，资金供不应求，就意味着资金短缺，资金短缺就一定会涨价。所以，把存款利率由3%调到2.75%，贷款利率由6%调到5.6%，分别下降0.25和0.4个百分点，这个方向是对的。但是在存准率数量关系没有变的情况下调整资金价格，效应不是很明显，实际利率是提高的。

此外，从企业成本来讲仍然偏高，加之中国去年开始资本的流出大于资本的流入，部分金融机构的存准率很高，央行的成本是会增加的，从它的资产负债表、提取资产的有效性来讲，有这个条件来实施全面降准。

同时中国需要出口动力，要相对提高由货币竞争力带来的出口竞争力提高，通过全面降准调整人民币对其他货币的市场预期，可以适当让人民币多一点贬值的压力，这样可以促进出口。

--中国银行国际金融研究所研究员 高玉伟：

一季度经济增长下行压力增大和物价涨幅可能进一步回落，构成此时降准的主要逻辑起点，可以说降准正当其时。稳增长是今年首要任务，但PMI等先行指标反映，一季度经济下行压力较大，货币政策需要有所作为。PPI连续34个月为负，CPI连续2个月小于1.5%，宜适当放松货币，防范物价涨幅进一步回落。

近期欧版QE、澳洲等相继降息，人民币对其货币有升值压力，不利于我国维持出口竞争力，有必要跟随宽松货币应对。

下周24只新股上市，冻结资金数万亿元，构成降准时点选择的短期理由。

对满足小微、三农贷款比例标准的城商行、非县域农商行额外降准，主要考虑在定向调控以支持薄弱环节，促进银行间公平竞争；对农发行大幅降准，则在于配合其改革，加大支农力度。

--联讯证券高级宏观和债券分析师 杨为敩：

这次降准在预期之内，降息后市场融资利率并没有太大下行表现，因此降准增加货币供给是必要的。之前的降息是刺激资金需求端，降准则是增加供给端的能力。

预计未来央行还有降准的可能，下一个降准的试点或在3月后，主要还是要看经济指标和市场融资的成本。

--中信证券首席经济学家 诸建芳：

第一，降准完全符合预期，1号PMI指数出炉后就结合数据评论，预期央行将降准；第二，这是基于国内基本面的考虑，因为从经济现实的增长动力，以及目前通胀的走势看，都体现了降准的必要性。后续货币政策还会适度扩张，降准、降息和结构性货币政策措施还会进一步采取，一个都不能少。

--东方证券宏观策略组：

一年之计在于春：央行宣布下调准备金0.5个百分点，并对特定领域进行进一步宽松，央行此次降准出乎市场预料但也在情理之中。降准的国内背景是实体经济困难，外汇占款流入下降，春节前流动性紧张。降准有助于托底经济，改善流动性。

降准能为改革的深入赢得时间。降准能提高银行信贷投放规模，缓解市场对信用风险的担忧，政府稳经济，促改革，调结构的思路继续。

央行降准进一步宽松货币也处于国际货币宽松的大环境下，人民币汇率短期会进一步下行，但能够保持中国对外贸易的竞争力，也为人民币市场化改革营造好的环境。

降准能够缓解投资者对流动性的担忧，主板市场有望反弹，关注金融地产的拉升。

--国信宏观固收研究团队：

降准原因包括资金面困扰：春节因素和人民币贬值压力可能导致了资金大规模外流。由于春节因素是短期扰动，因此更主要原因可能是来自于人民币贬值压力所导致的外汇占款降低问题。从历史经验来看，连续2-3个月外汇占款负增，容易出现降准措施（例外是2013年三季度）。

释放资金总量估算：普降0.5个点：截止2014年12月底，全部存款规模大概在110万亿，普降0.5个点大概释放资金5,500亿元；对城市商业银行、非县域农村商业银行额外多降低0.5个点：截止12月底，全部城市商业银行存款规模为11.8万亿，全部农村商业银行存款规模为8.8万已元。按照全部口径计算，合计1,000亿元；对农业发展银行额外降低4个百分点：农发行合计存款规模为3,800亿元，释放资金约150亿元；合计释放资金6,650亿元（考虑到合规城市商业银行和农村商业银行，此数量为上限）。

货币市场资金面影响，由于释放资金总规模为6,600亿元，考虑到5日会正常上缴法定存款准备金（估计2,000亿元），再考虑到春节走款开始，因此在短期内资金面依然处于中性平稳状态，回购利率下行幅度预计有限，整体资金面依然需要公开市场逆回购来进行平滑。 此外重点需要关注的是，周四的公开市场28天回购利率是否会下调。

--三菱东京日联银行（中国）首席金融市场分析师李刘阳：

市场对降准的预期一直有，就是今天这个时点觉得有点提前了。因为之前央行重启逆回购，还有MLF之类的，让大家觉得可以拖到春节后。

对于降准的原因，主要是对冲人民币贬值压力下的资本外流。当然，结构性的降准，也体现了对小微、三农这类的支持。

另一个大的政策手段—降息，未来也会有。因为目前通胀率太低，出于稳定实际利率角度，也有这个需求。时点上可能要结合1、2月份的经济情况再看了。

--华福证券首席经济学家 鲁政委：

我认为全年可能降息一次；即便是不考虑流动性，准备金率也需要下调，预计全年降准三次左右，定向政策也会被更多地、大规模地使用。

央行这两年数量调控做得很好，货币供应量一直维持在目标以下。但目前融资贵的问题一直没有解决，这已经不能单纯靠降息来解决，因为降息会缩窄银行的利差，就不足以让银行补充资本，从这个意义上说，降息的空间有限。只有加大量的供应。

这也是对PMI跌破50的反应,与我们昨日微博呼吁的"以降准驱动贬值一致",将降低金融机构成本,所释放出的长期限资金有助于稳定金融机构预期,引导融资成本下降。这也意味着中国对全球竞相的宽松做出反应，意味着人民币汇率也将进入贬值通道,否则,降准就仅仅只有脉冲效果而无助于中国经济的企稳。

--国家信息中心经济预测部研究员 闫敏：

目前整个宏观经济压力还是比较大的，去年宏观经济的增长速度为近年来较低，房地产投资逐级下行，由于产能过剩，制造业投资也难以企稳。在经济下行的过程中，目前生产和投资的资金面还是比较紧的，此次降准的目的使流动的资金更加充裕。

降准将使更多的资金流入到经济领域，但上次降息后很多资金流入到股市和资本市场，并非降准降息要达到的目的。目前小微企业是真正决定市场活力和发挥市场配置资源的最重要作用的经济主体，但小微企业等到的资金支持并不是非常充裕。因此此次降准采取普降加之定向降准的方式，更加体现对于实体经济的支持。

--浦发银行金融市场部高级宏观分析师 曹阳：

从全球市场来看，年初以来瑞士、挪威、新加坡等9国采取了降息，欧央行推出万亿QE，显示各国货币政策“再宽松”加码，中国降准只是一种跟随；1月PMI延续回落显示中国经济下行压力仍大，使货币政策有放松的必要；外汇占款流入延续放缓需要降准来增加基础货币投放，相比MLF和逆回购，政策信号更加清晰；降准对于提高货币乘数也有帮助，拉动信贷扩张、亦降低银行负债成本，压低银行间市场利率。当然对实体经济而言，银行风险偏好回升程度需要观察，这一时点选择降准也增加离岸市场人民币贬值压力。

--国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

应该说央行此举是顺应了市场对降准的预期，原本是纠结在时间结点上，到底是春节前还是两会前。此次靴子落地也说明央行做了正确的选择。因为从各方原因看降准是必然的，其原因包括目前物价水平较低，同时国际上诸多国家都在采取量化宽松政策，大环境下也逼迫中国必须顺应这种潮流。

此外，昨日公布的去年四季度国际收支平衡表也显示大规模资金外流，外汇占款减少，也为减准提供了条件，更重要的是目前经济下行压力较大，央行通过此举可以有效释放可贷资金量，释放流动性，同时对引导资金成本下行的市场预期发出明确信号。

--交通银行资管高级研究员 陈鹄飞：

与1月12号周报预期“货币政策结构性放松的概率显着增大”相一致，自1月16号以来，央行相继实施500亿再贷款、加量续作MLF、国库定存招标、重启7天及28天逆回购的相机操作、下调存款准备金率。基于“稳增长、调结构、促改革”的多目标协同平衡，以及“去杠杆、宽信贷”的平衡调整压力，预计一季度央行仍将密集启动包括公开市场逆回购、SLO及SLF流动性借贷便利、招标利率下调、不对称降息在内的更加及时，精准、有力、有效的政策放松调控。

**相关背景**

--中国央行周三表示，截至2014年末中期借贷便利余额6,445亿元。

--中国央行副行长潘功胜此前表示，央行过去几年推出的一些新型货币政策工具，和存款准备金率之间不是一种取代和被取代的关系。

--中国央行去年宣布，自11月22日（周六）起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%。