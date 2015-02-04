国际油市：石脑油裂解价差下滑，前一日曾触及四个月高位

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透新加坡2月4日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌近4%至每吨98.60美元 ，之前一个交易日触及四个月高位，交易员表示因布兰特原油快速上涨， 改变了成品油的价差。 不过交易员表示，石脑油基本面料坚挺，因即期供给因需求旺盛而吃 紧，而从西方来的船货受到了恶劣天气的影响被推迟。 台塑石化再度标购更多3月船货，但此次是3月下半月船货。 该公司曾出人意料地购入逾20万吨3月上半月石脑油，超过分析师预 计的15万吨。 一位在北亚的交易员说：”石脑油市场目前坚挺，需求强劲。中国也 在买入，恰巧欧洲至亚洲的船货推迟了。“ 交易员表示，中石化旗下的贸易公司联合石化通过招标求购3月船期 运抵中国的石脑油，可能是上半月的。 据悉马来西亚的Titan买入约2.5万吨3月下半月石脑油，成本加运费 价每吨较日本报价升水0.50-1美元。 三星道达尔也在求购3月下半月石脑油，但结果未知。 新加坡现货交易，Gunvor以每桶65.70美元的价格向道达尔出售船期 为3月2-6日的92号汽油船货。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.