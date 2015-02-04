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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 19:37 BJT

国际油市：石脑油裂解价差下滑，前一日曾触及四个月高位

路透新加坡2月4日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌近4%至每吨98.60美元
，之前一个交易日触及四个月高位，交易员表示因布兰特原油快速上涨，
改变了成品油的价差。
    
    不过交易员表示，石脑油基本面料坚挺，因即期供给因需求旺盛而吃
紧，而从西方来的船货受到了恶劣天气的影响被推迟。
    
    台塑石化再度标购更多3月船货，但此次是3月下半月船货。
    
    该公司曾出人意料地购入逾20万吨3月上半月石脑油，超过分析师预
计的15万吨。
    
    一位在北亚的交易员说：”石脑油市场目前坚挺，需求强劲。中国也
在买入，恰巧欧洲至亚洲的船货推迟了。“
    
    交易员表示，中石化旗下的贸易公司联合石化通过招标求购3月船期
运抵中国的石脑油，可能是上半月的。
    
    据悉马来西亚的Titan买入约2.5万吨3月下半月石脑油，成本加运费
价每吨较日本报价升水0.50-1美元。
    
    三星道达尔也在求购3月下半月石脑油，但结果未知。
    
    新加坡现货交易，Gunvor以每桶65.70美元的价格向道达尔出售船期
为3月2-6日的92号汽油船货。(完)
         
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 (编译 王洋; 审校 李春喜)

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