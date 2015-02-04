国际油市：石脑油裂解价差下滑，前一日曾触及四个月高位

路透新加坡2月4日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌近4%至每吨98.60美元 ，之前一个交易日触及四个月高位，交易员表示因布兰特原油快速上涨， 改变了成品油的价差。 不过交易员表示，石脑油基本面料坚挺，因即期供给因需求旺盛而吃 紧，而从西方来的船货受到了恶劣天气的影响被推迟。 台塑石化再度标购更多3月船货，但此次是3月下半月船货。 该公司曾出人意料地购入逾20万吨3月上半月石脑油，超过分析师预 计的15万吨。 一位在北亚的交易员说：”石脑油市场目前坚挺，需求强劲。中国也 在买入，恰巧欧洲至亚洲的船货推迟了。“ 交易员表示，中石化旗下的贸易公司联合石化通过招标求购3月船期 运抵中国的石脑油，可能是上半月的。 据悉马来西亚的Titan买入约2.5万吨3月下半月石脑油，成本加运费 价每吨较日本报价升水0.50-1美元。 三星道达尔也在求购3月下半月石脑油，但结果未知。 新加坡现货交易，Gunvor以每桶65.70美元的价格向道达尔出售船期 为3月2-6日的92号汽油船货。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)