欧洲政经：希腊总理称将能够在欧盟规则框架内找到解决自身问题的办法

路透布鲁塞尔2月4日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周三表示，希腊尊重欧盟的规则，并将在欧盟法律框架内找到解决自身经济问题的办法，他并表示尚未达成协议，不过谈判在朝正确的方向发展。

齐普拉斯在其对布鲁塞尔的首次访问中说：“我非常乐观的认为，我们将竭尽全力为我们的未来找到一个普遍的、可行的和相互可接受的办法。”此前他与欧盟执委会主席贾克、欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk) 和欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)举行了会谈。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)