美国数据：1月30日止当周抵押贷款申请上升，因贷款利率下滑--MBA

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透纽约2月4日 - 周三公布的数据显示，美国上周房屋抵押贷款申请上升，因抵押贷款利率下降。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，1月30日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数上升1.3%至551.2。
MBA经季节调整后的再融资申请指数上升2.5%至2,669.9。购房贷款申请指数下滑2.3%至187.2。
浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)
再融资在总抵押贷款活动中所占份额下降至71%，前一周为72%。
当周30年期固息抵押贷款利率平均为3.79%，低于前一周的3.83%。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
“日本公债寻获买单，因特朗普重申其贸易保护主义立场、而未提及任何财政刺激政策 细节，从而令外界对经济增长和通胀的预期下降，”三菱日联证券固定收益策略分析师稻留 克俊说道。 “有关美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)并重谈北美自由贸易协定(NAFTA)的言论也 导致(投资者)避险。” 日经指数 下跌逾1%，指标公债收益率从近三周高位回落，此前特朗普在周五宣 誓就职时的民粹主义论调，引发了对财政刺激政策可能推迟实施的担忧。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% +0.0 -0.240% 五年期公债 -0.130% +0.0 -0.130% 10年期公债 0.050% -1.0 0.060% 20年期公债