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债券 | 2015年 2月 4日 星期三 20:14 BJT

美国数据：1月30日止当周抵押贷款申请上升，因贷款利率下滑--MBA

路透纽约2月4日 - 周三公布的数据显示，美国上周房屋抵押贷款申请上升，因抵押贷款利率下降。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，1月30日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数上升1.3%至551.2。

MBA经季节调整后的再融资申请指数上升2.5%至2,669.9。购房贷款申请指数下滑2.3%至187.2。

浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)

再融资在总抵押贷款活动中所占份额下降至71%，前一周为72%。

当周30年期固息抵押贷款利率平均为3.79%，低于前一周的3.83%。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)

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