版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 21:24 BJT

美股业绩：通用汽车第四季获利远超预期，即便召回事件产生大量成本

路透底特律2月4日 - 通用汽车 周三公布第四季业获利远超分析师预期，即便召回成本打击了北美的利润率。

扣除特殊项目，通用汽车第四季每股盈余1.19美元，据汤森路透I/B/E/S，分析师预计为0.83美元。

第四季净利上升至11亿美元，合每股0.66美元，上年同期分别为9亿美元和0.57美元。

该公司表示，北美业务全年利润率为6.5%。扣除2014年汽车召回所产生的额外成本，利润率应为8.9%。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐