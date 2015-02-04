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市场报道 | 2015年 2月 4日 星期三 22:49 BJT

美国热股：默克第四季营收稍稍令人失望，股价盘初下跌2.44%

路透2月4日 - 美国制药大厂默克 公布的第四季营收稍稍令人失望，并预计2015年获利将低于分析师预期，称美元走强带来了负面的影响。

默克周二收报61.02美元，周三盘初下跌2.44%，报59.53美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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