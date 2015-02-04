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市场报道 | 2015年 2月 4日 星期三 21:55 BJT

美股业绩：摩托罗拉解决方案获利超预期，受益于营运支出下降

路透2月4日 - 摩托罗拉解决方案 公布季度获利好于预期，受助于营运支出下降。

第四季归属于摩托罗拉解决方案的净利降至2.01亿美元，合每股盈余0.87美元。上年同期分别为3.43亿和1.31美元。

扣除特殊项目，该公司每股盈余1.25美元，分析师之前的预估为1.12美元。

当季营收基本持平，为18.2亿美元，但超过分析师预估的17.8亿。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)

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