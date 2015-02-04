美国金融：克利夫兰联储总裁梅斯特称经济继续复苏，支持联储在6月升息

中国资管：上周27款集合信托产品发行，总计划募集规模环比增长23%
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导。欲浏览英文报导全文。请点选
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.
* 指标五年券106/2殖利率小跌，成交清淡 * 部分交易商提前封关，成交代表性不足 * 106/2殖利率明日主要区间料在0.80-0.85%。 路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2 殖利率周一收盘小跌，惟成交清淡。虽然明日 是农历年前债市最后一天交易，只不过已有不少交易商提前封关，今日成交稀疏，代表性不足。 交易员表示，虽然上周五美债殖利率收盘上升，不过今日的东京盘美债殖利率小幅下跌，台湾今日银行间 利率交换(IRS)市场中五年期利率也下跌1-2基点。台湾五年公债交投相对清淡，预料要到年后开红盘，交投意 愿才会活络一些。 〞到上周五为止，不论空或多部位大致都调整结束了。因为本周开始要交易都不容易，〞一位本地商银交 易员说。 他们也表示，虽然美国新总统特朗普(川普)就职后，种种可能推出的政策方向料拉升通膨和经济成长，只 不过，特朗普的政策要完全推行也不算简单，许多仍待国会通过的法案，还需经过折冲，完全落实的可能性不 算太高。因此债市对此变数算是〞且看且走。〞 美国公债收益率周