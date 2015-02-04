金属期市：期铜缩减升幅，因交易商消化中国央行降准的消息

* 中国央行下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点

* 油价回落约2%，此前连涨四日

路透伦敦2月4日 - 期铜周三稍早触及两周高位后缩减升幅，因交易商消化中国央行向经济挹注更多流动性以刺激成长的消息。

期铜稍早触及两周高每吨5,755美元，因中国人民银行周三决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施。自周四（2月5日）起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。预期此举可释放流动性超6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。

“中国央行降低准的消息提振铜价飙升约50美元，但之后涨势减退，这告诉我们，中国央行放宽政策的行动可能已被市场消化，”INTL FCStone分析师Ed Meir在研究报告中说。

油价下跌和美元上涨也限制期铜升幅。油价下滑抑制对商品篮子基金的投资，而美元走高令美元计价商品对持有非美元的投资者来说更昂贵。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收涨0.44%，收报每吨5,705美元，周二录得一年半来最大单日涨幅。

“中国央行降低存准将为铜市提供短暂支撑。支撑是否会持续，将取决于人们是否相信中国央行行动所产生的提振是否足以传递到经济的各个领域，”Jefferies金属策略师Gayle Berry说。

期铜在今年迄今大跌约9%，上周触及五年半低位5,339.50美元。

不过，铜价仍然脆弱，因迹象显示供应不断上升。LME数据显示，铜库存周三增加1,850吨，今年迄今铜库存上升了逾三分之一。

在行业消息方面，日本最大铜冶炼商泛太平洋铜业公司(Pan Pacific Copper)表示，将不会从必和必拓进口精炼铜，因双方未能就铜加工费达成协议。

期铝 收跌0.63%，报每吨1,879美元。期锌 收跌0.7%，报每吨2,140美元。期镍 下滑1.37%，收报每吨15,100美元。

期铅 最后买盘报每吨1,868美元，上涨0.97%。期锡 收报每吨19,000美元，升0.26%。(完)

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