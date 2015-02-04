纽约期市：可可期货从一年低位继续反弹，期糖由升转跌

台湾债市：指标五年券106/2殖利率收盘小跌，封关日在即成交稀疏

* 指标五年券106/2殖利率小跌，成交清淡 * 部分交易商提前封关，成交代表性不足 * 106/2殖利率明日主要区间料在0.80-0.85%。 路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2 殖利率周一收盘小跌，惟成交清淡。虽然明日 是农历年前债市最后一天交易，只不过已有不少交易商提前封关，今日成交稀疏，代表性不足。 交易员表示，虽然上周五美债殖利率收盘上升，不过今日的东京盘美债殖利率小幅下跌，台湾今日银行间 利率交换(IRS)市场中五年期利率也下跌1-2基点。台湾五年公债交投相对清淡，预料要到年后开红盘，交投意 愿才会活络一些。 〞到上周五为止，不论空或多部位大致都调整结束了。因为本周开始要交易都不容易，〞一位本地商银交 易员说。 他们也表示，虽然美国新总统特朗普(川普)就职后，种种可能推出的政策方向料拉升通膨和经济成长，只 不过，特朗普的政策要完全推行也不算简单，许多仍待国会通过的法案，还需经过折冲，完全落实的可能性不 算太高。因此债市对此变数算是〞且看且走。〞 美国公债收益率周