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亚洲 | 2015年 2月 5日 星期四 03:46 BJT

纽约期市：可可期货从一年低位继续反弹，期糖由升转跌

路透纽约/伦敦2月4日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三放量上涨，从本周稍早触及的一年低位继续反弹，因英镑上涨和对部份西非地区中期作物忧虑不断加重。

期糖由升转跌，跟随油价一起走低。咖啡期货上涨，受技术性买盘提振。

ICE-3月纽约可可期货 收涨33美元，或1.2%，报每吨2,724美元，此前大涨3.2%至2,778美元，进一步远离周一所及一年低位2,669美元。汤森路透初步数据显示，总成交量超过52,000口，较250日均值多逾一倍。

3月合约展期至5月合约，也带动成交量上升。

5月伦敦可可期货 攀升10英镑，或0.5%，收报每吨1,893英镑，在200日移动均线切入位1,920美元遇到阻力，日内高位在1,921美元。

原糖期货由升转跌。3月原糖期货 收低0.02美分，或0.1%，报每磅14.45美分，稍早升至14.69美分高位。

原糖期货跟随原油期货一道下滑。

3月白糖期货 收平在每吨377.70美元。

3月阿拉比卡咖啡期货 收涨4.15美分，或2.6%，报每磅1.649美元。5月罗布斯塔咖啡期货 收高22美元，或1.1%，收报每吨1,961美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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