芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因获利了结和预期南美丰收

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透芝加哥2月4日 - 芝加哥商品交易所(CBOT)近月大豆期货周三下 跌，因在周二跳涨2.7%后有获利了结，以及预期南美大豆丰收加重了大豆 市场压力。 大豆市场走低，因美国原油期货大跌和美元指数走强，扭转上日美元 走弱提振大豆和许多其他商品市场的趋势。 巴西部份地区预料将迎来有利作物生长的降雨，提振大豆仍在生长的 种植地区的收成前景，这也增加美国大豆市场压力。 交易还表示，在周二大豆价格上涨后，美国农户大豆卖盘增加。 豆粕下跌，因美国中西部内陆地区现货豆粕市场回软。 豆油因获利了结而下跌，之前连续三天上涨。 3月大豆期货 收报每蒲式耳9.72美元，下挫15美分。 3月豆粕合约 收跌7.9美元，报每短吨332.7美元。3月豆油合约 跌0.21美分，报30.59美分。 今日CBOT大豆预估成交量为214,012口，豆粕为86,292口，豆油为98, 272口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%