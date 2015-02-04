芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因获利了结和预期南美丰收

路透芝加哥2月4日 - 芝加哥商品交易所(CBOT)近月大豆期货周三下 跌，因在周二跳涨2.7%后有获利了结，以及预期南美大豆丰收加重了大豆 市场压力。 大豆市场走低，因美国原油期货大跌和美元指数走强，扭转上日美元 走弱提振大豆和许多其他商品市场的趋势。 巴西部份地区预料将迎来有利作物生长的降雨，提振大豆仍在生长的 种植地区的收成前景，这也增加美国大豆市场压力。 交易还表示，在周二大豆价格上涨后，美国农户大豆卖盘增加。 豆粕下跌，因美国中西部内陆地区现货豆粕市场回软。 豆油因获利了结而下跌，之前连续三天上涨。 3月大豆期货 收报每蒲式耳9.72美元，下挫15美分。 3月豆粕合约 收跌7.9美元，报每短吨332.7美元。3月豆油合约 跌0.21美分，报30.59美分。 今日CBOT大豆预估成交量为214,012口，豆粕为86,292口，豆油为98, 272口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)