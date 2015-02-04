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市场报道 | 2015年 2月 5日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因获利了结和预期南美丰收

路透芝加哥2月4日 - 芝加哥商品交易所(CBOT)近月大豆期货周三下
跌，因在周二跳涨2.7%后有获利了结，以及预期南美大豆丰收加重了大豆
市场压力。
    
    大豆市场走低，因美国原油期货大跌和美元指数走强，扭转上日美元
走弱提振大豆和许多其他商品市场的趋势。
    
    巴西部份地区预料将迎来有利作物生长的降雨，提振大豆仍在生长的
种植地区的收成前景，这也增加美国大豆市场压力。
    
    交易还表示，在周二大豆价格上涨后，美国农户大豆卖盘增加。
    
    豆粕下跌，因美国中西部内陆地区现货豆粕市场回软。
    
    豆油因获利了结而下跌，之前连续三天上涨。
    
    3月大豆期货 收报每蒲式耳9.72美元，下挫15美分。
        
    3月豆粕合约 收跌7.9美元，报每短吨332.7美元。3月豆油合约
 跌0.21美分，报30.59美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为214,012口，豆粕为86,292口，豆油为98,
272口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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