芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，受累于技术性卖盘和美元走强

路透芝加哥2月4日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下
跌，交易商说，因技术性卖盘和美元走强。美元上涨，使美国小麦对持有
其他货币的投资者来说吸引力下降。
新的全球出口需求迹象，限制小麦期货跌幅。沙特、埃及、伊拉克、
约旦、孟加拉和韩国在本周均买入小麦或进行小麦标购。
基金持有CBOT小麦净空头头寸，令小麦市场容易受回补空头带动。
加拿大统计局表示，截至12月31日，加拿大小麦库存为2,480万吨，
较上年同期下跌13.5%，但仍是18年来库存规模第二大，且符合2,500万吨
的市场平均预估。
俄罗斯农业部表示，该国2015/16销售年度可能出口介乎2,000-3,000
万吨谷物，农业部下调其2015年作物产量预估。
CBOT-3月小麦期货 结算价报5.11美元，跌2-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为109,299口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)