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市场报道 | 2015年 2月 5日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，受累于技术性卖盘和美元走强

路透芝加哥2月4日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下
跌，交易商说，因技术性卖盘和美元走强。美元上涨，使美国小麦对持有
其他货币的投资者来说吸引力下降。
    
    新的全球出口需求迹象，限制小麦期货跌幅。沙特、埃及、伊拉克、
约旦、孟加拉和韩国在本周均买入小麦或进行小麦标购。
    
    基金持有CBOT小麦净空头头寸，令小麦市场容易受回补空头带动。
    
    加拿大统计局表示，截至12月31日，加拿大小麦库存为2,480万吨，
较上年同期下跌13.5%，但仍是18年来库存规模第二大，且符合2,500万吨
的市场平均预估。
    
    俄罗斯农业部表示，该国2015/16销售年度可能出口介乎2,000-3,000
万吨谷物，农业部下调其2015年作物产量预估。
    
    CBOT-3月小麦期货 结算价报5.11美元，跌2-3/4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为109,299口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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