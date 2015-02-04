美国股市：收低，因油价重挫和希腊忧虑重燃

* 原油价格连涨四日后大跌

* ADP民间就业人数增幅不及预期

* 默克公布业绩后股价下挫，迪士尼上扬

* 道指上涨0.04%，标普500指数跌0.4%，Nasdaq指数跌0.2%

路透纽约2月4日 - 美国股市周三涨跌互现，标普500指数和Nasdaq指数下跌，结束两日连涨，因能源股跟随油价下跌，且在收市前几分钟投资者对欧元区的担忧重燃。

指标股指在尾盘扩大跌幅，此前欧洲央行突然停止在融资操作中接受希腊债券作为抵押品。此举意味着希腊央行未来几周将要向该国银行业提供数百亿欧元的紧急流动性。

“这再次确认了我们在一段时间所想的事，若欧洲没有解决希腊的情况，希腊将出现资金短缺。”Cabrera Capital Markets Inc高级股市交易商Larry Peruzzi说。

“他们取得些许进展，之后出现倒退。”

Global X FTSE希腊20上市交易基金 暴跌10.4%，成交量在尾盘急升。欧元央行的消息也令欧元 下滑，标普金融指数 由升转跌，收跌0.3%。

道指收在平盘以上，受迪士尼 支撑，迪士尼在上日公布业绩后股价劲升8%，报101.64美元。

标普能源指数 下跌1.6%，因油价在四日连涨累计攀升近20%后大跌。美国原油价格 下挫8.7%，结算价报48.45美元，因上周美国原油库存增加。

道琼工业指数 微幅上涨6.62点，或0.04%，至17,673.02点；标准普尔500指数 下滑8.52点，或0.42%，至2,041.51点；Nasdaq指数 下跌11.035点，或0.23%，至4,716.703点。

大型生物技术股下挫，Gilead Sciences 领跌该板块。Gilead Sciences大跌8.2%，报98.43美元，上日公司表示，公司提供其丙肝药物的折扣大于预期。

消息点燃市场忧虑，即该行业将面临不断上升的价格压力。Nasdaq 生物技术指数 挫跌1.8%。Gilead Sciences下跌，对标普500指数和Nasdaq指数构成最大拖累。

根据BATS Global Markets，美国各交易所总成交量约78亿股，低于过去五个交易日均值约81亿股。

纽约证交所下跌和上涨家数分别为1,993和1,079，比率为1.85:1；Nasdaq市场，下跌和上涨家数分别为1,677和1,054，比率为1.59:1 。

37只标普500指数成份股触及52周新高，3只股票触及52周新低；79只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，34只触及新低。(完)