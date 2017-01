汤森路透2月4日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司: 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 2月5日 BMO Q4 2014 Alliance Data Systems Corp 2月5日 AMC Q4 2014 Apartment Investment & Management 2月5日 BMO Q1 2015 Becton Dickinson and Co 2月5日 BMO Q4 2014 Ball Corp 2月5日 BMO Q4 2014 信诺集团(Cigna) 2月5日 AMC Q4 2014 芝加哥商业交易所集团(CME Group) 2月5日 BMO Q4 2014 康明斯(Cummins Inc) 2月5日 BMO Q4 2014 Delphi Automotive PLC 2月5日 BMO Q2 2015 The Estée Lauder Companies Inc. 2月5日 BMO Q4 2014 EQT Corp 2月5日 BMO Q4 2014 Entergy Corp 2月5日 AMC Q4 2014 Expedia Inc 2月5日 BMO Q4 2014 Fidelity National Information 2月5日 BMO Q4 2014 洲际交易所(ICE) 2月5日 AMC Q4 2014 Kimco Realty Corp 2月5日 BMO Q3 2015 Michael Kors Holdings Ltd 2月5日 AMC Q3 2015 McKesson Corp 2月5日 AMC Q2 2015 新闻集团 2月5日 BMO Q4 2014 菲利普莫里斯(Philip Morris) 2月5日 BMO Q4 2014 PPL Corp 2月5日 BMO Q2 2015 Perrigo Company PLC 2月5日 BMO Q4 2014 Snap-On Inc 2月5日 AMC Q4 2014 Stericycle Inc 2月5日 AMC Q3 2015 赛门铁克 2月5日 BMO Q4 2014 Teradata Corp 2月5日 BMO Q4 2014 TECO Energy Inc 2月5日 BMO Q4 2014 Vulcan Materials Co 2月5日 AMC Q4 2014 Verisign Inc 2月5日 12:00 Q4 2014 Xylem Inc 2月6日 BMO Q4 2014 Aon PLC 2月6日 AMC Q4 2014 Dominion Resources Inc 2月6日 BMO Q4 2014 FLIR Systems Inc 2月6日 BMO Q2 2015 Harris Corp 2月6日 BMO Q4 2014 穆迪(Moody's Corp) 2月6日 BMO Q4 2014 Marsh & McLennan Companies Inc 2月9日 AMC Q4 2014 邓白氏(D&B) 2月9日 BMO Q4 2014 Diamond Offshore Drilling Inc 2月9日 BMO Q4 2014 孩之宝 2月9日 BMO Q4 2014 Loews Corp 2月9日 12:00 Q4 2014 Masco Corp 2月10日 AMC Q4 2014 Akamai Technologies Inc 2月10日 AMC Q4 2014 Cerner Corp 2月10日 BMO Q4 2014 CVS Health Corp 2月10日 AMC Q4 2014 FMC Technologies Inc 2月10日 AMC Q4 2014 Genworth Financial Inc 2月10日 BMO Q4 2014 HCP Inc 2月10日 BMO Q4 2014 Starwood Hotels & Resorts 2月10日 BMO Q4 2014 可口可乐 2月10日 BMO Q4 2014 Martin Marietta Materials Inc 2月10日 BMO Q4 2014 Omnicom Group Inc 2月10日 BMO Q4 2014 PG&E Corp 2月10日 AMC Q4 2014 Pioneer Natural Resources Co 2月10日 BMO Q4 2014 Reynolds American Inc 2月10日 BMO Q4 2014 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2月10日 BMO Q4 2014 Sealed Air Corp 2月10日 BMO Q4 2014 Molson Coors Brewing Company 2月10日 AMC Q4 2014 西联汇款 2月10日 BMO Q4 2014 Wyndham Worldwide Corp 2月11日 AMC Q1 2015 应用材料(Applied Materials) 2月11日 AMC Q2 2015 思科(Cisco Systems) 2月11日 AMC Q4 2014 CenturyLink Inc 2月11日 AMC Q4 2014 Equifax Inc 2月11日 13:00 Q4 2014 Mondelez International Inc 2月11日 AMC Q4 2014 美国大都会人寿保险公司 2月11日 BMO Q4 2014 The Mosaic Company 2月11日 AMC Q3 2015 NetApp, Inc. 2月11日 AMC Q4 2015 英伟达(Nvidia) 2月11日 BMO Q4 2014 百事可乐(PepsiCo) 2月11日 AMC Q4 2014 TripAdvisor Inc 2月11日 AMC Q4 2014 Tesoro Corp 2月11日 BMO Q4 2014 时代华纳(Time Warner) 2月11日 12:00 Q4 2014 Wisconsin Energy Corp 2月11日 AMC Q1 2015 Whole Foods Market Inc 2月11日 BMO Q4 2014 Zoetis Inc 2月12日 AMC Q4 2014 美国国际集团(AIG) 2月12日 AMC Q4 2014 Assurant Inc 2月12日 13:00 Q4 2014 Apache Corp 2月12日 BMO Q4 2014 雅芳(Avon) 2月12日 BMO Q4 2014 BorgWarner Inc 2月12日 AMC Q4 2014 哥伦比亚广播公司(CBS) 2月12日 BMO Q4 2014 Coca-Cola Enterprises Inc 2月12日 BMO Q4 2014 Dr Pepper Snapple Group Inc 2月12日 AMC Q4 2014 DaVita HealthCare Partners Inc 2月12日 BMO Q4 2014 Hospira Inc 2月12日 BMO Q4 2014 International Flavors & Fragrance 2月12日 BMO Q4 2014 Kellogg Co 2月12日 21:00 Q4 2014 卡夫食品 2月12日 BMO Q4 2014 McGraw Hill Financial Inc 2月12日 BMO Q4 2014 Nielsen NV 2月12日 AMC Q4 2014 Republic Services Inc 2月12日 BMO Q4 2014 Sigma-Aldrich Corp 2月12日 BMO Q4 2014 Scripps Networks Interactive Inc 如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前。 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 M/DIARYCN 新兴市场重要经济事件预告 EMRG/CN 美国上市公司业绩公布日程表 US/RESFCN 金融市场假期一览表 HOL/CN 美国重要政经日程 US/DIARYCN 日本重要政经日程 JP/DIARYCN 中国重要政经日程 CN/DIARYCN 香港重要政经日程 HK/DIARYCN 台湾重要政经日程 TW/DIARYCN (编译 洪曦; 审校 张若琪)