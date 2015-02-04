《焦点》欧洲央行撤销希腊债券的宽大待遇，向该国新政策发出警告

这令希腊银行业陷入困境。银行界消息人士对路透表示，国内两家银行已经开始动用希腊央行的ELA，因在左翼激进联盟党(Syriza)于1月25日取得大选胜利后、两家银行存款流失有所加快。

希腊要避免破产，大型银行的体质至为关键。

**德国抵制**

希腊总理齐普拉斯与瓦鲁法基斯承诺结束五年来的财政紧缩，目前正穿梭于欧洲各国与高级官员会晤，寻求对新债务协议的支持。

然而，德国在为周四欧盟财政官员会议准备的一份文件中明确表示，要求雅典方面收回承诺。希腊政府之前的承诺包括提高最低工资、停止不受民众欢迎的出售国家资产举措、重新聘用被解雇的公务员，以及恢复向贫困退休人员发放圣诞节奖金。

路透记者看到的这份文件称，“欧元集团要希腊给出一个明确且进度尽量提前的承诺，确保维持纾困计划所需要的关键改革举措能够全面执行，”该文件将交由欧元区财长参考。

“我们的目的是让已经达成一致的改革计划继续执行下去(举措方面不能开倒车)，改革范围涵盖税收管理、征税、公共财政管理、私有化、公共行政、医疗保健、养老金、社会福利、教育以及反对贪污腐败等。”

希腊新一届领导人已在一些国家受到冷遇，甚至包括法国和意大利这类左派国家。雅典方面本来希望意法两国能够支持其债务减免请求。

法国总统奥朗德(Francois Hollande)表示，欧元区的规定适用于任何人。欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)也称，希腊若不坚守对欧盟伙伴国的承诺，将面临破产的风险。舒尔茨也是社会主义者。