《焦点》欧洲央行撤销希腊债券的宽大待遇，向该国新政策发出警告

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
这令希腊银行业陷入困境。银行界消息人士对路透表示，国内两家银行已经开始动用希腊央行的ELA，因在左翼激进联盟党(Syriza)于1月25日取得大选胜利后、两家银行存款流失有所加快。
希腊要避免破产，大型银行的体质至为关键。
**德国抵制**
希腊总理齐普拉斯与瓦鲁法基斯承诺结束五年来的财政紧缩，目前正穿梭于欧洲各国与高级官员会晤，寻求对新债务协议的支持。
然而，德国在为周四欧盟财政官员会议准备的一份文件中明确表示，要求雅典方面收回承诺。希腊政府之前的承诺包括提高最低工资、停止不受民众欢迎的出售国家资产举措、重新聘用被解雇的公务员，以及恢复向贫困退休人员发放圣诞节奖金。
路透记者看到的这份文件称，“欧元集团要希腊给出一个明确且进度尽量提前的承诺，确保维持纾困计划所需要的关键改革举措能够全面执行，”该文件将交由欧元区财长参考。
“我们的目的是让已经达成一致的改革计划继续执行下去(举措方面不能开倒车)，改革范围涵盖税收管理、征税、公共财政管理、私有化、公共行政、医疗保健、养老金、社会福利、教育以及反对贪污腐败等。”
希腊新一届领导人已在一些国家受到冷遇，甚至包括法国和意大利这类左派国家。雅典方面本来希望意法两国能够支持其债务减免请求。
法国总统奥朗德(Francois Hollande)表示，欧元区的规定适用于任何人。欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)也称，希腊若不坚守对欧盟伙伴国的承诺，将面临破产的风险。舒尔茨也是社会主义者。
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”