《焦点》欧洲央行撤销希腊债券的宽大待遇，向该国新政府发出警告

齐普拉斯在与欧盟执委会主席贾克讨论后表示，希腊尊重欧盟规定，将在欧盟法律框架内寻找一个解决希腊经济问题的办法。

瓦鲁法基斯在和欧洲央行总裁德拉吉会面之后对路透说：“欧洲央行是希腊的央行...欧洲央行将竭尽所能支持欧元区成员国。”

若失去欧洲央行及其他债权人的支持，希腊可能很快再次陷入严重的财政危机。由于借贷成本过高，希腊目前无力从市场融资，虽然政府尚有足够现金支应未来数月的资金需求，但夏季期间将面临约100亿欧元(110亿美元)的偿债资金需求。

“我们向他说明新政府的主要目标。政府将用前无古人的方式、以前所未有的决心来改革希腊。”瓦鲁法基斯在和德拉吉会晤后说。

“我们也直截了当地表示，希腊认为目前拒绝接受希腊债券作为担保品的局面，不利于一切改革希腊的努力。”

希腊民众决意摆脱被欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行检查团监督这样羞辱的事实，并重新拿回经济主权，因此任何新安排的用字遣词都相当关键。

一位熟悉希腊立场的人士在和德拉吉的会谈结束后表示：“我们正在考虑一个过渡性计划。基于政治原因可能无法把它称之为‘计划’，而可能是合约吧。”

德国的文件要求贷款方三驾马车继续监督。