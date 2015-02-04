澳新经济指标预测--2月5日-2月12日****

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月2日当周 2月5日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 12月 +0.4% +0.1% 0030 澳洲零售贸易 第四季 +1.0% +1.0% 2230 澳洲AIG建筑指数 1月 -- 44 2月6日(五) 暂无重要经济数据公布 2月9日当周 2月9日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 1月 -- +3.0% 网上招聘广告 -- +1.8% 2月10日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 1月 -- 正4 企业信心指数 -- 正2 0030 澳洲房屋价格指数 第四季 -- +1.5% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 1月 -- -0.1% 2月10-11日 2330 澳洲消费者信心指数 2月 -- +2.4% 2月11日(三) 0030 澳洲房屋融资 12月 -- -0.7% 投资性房屋融资 -- -2.2% 2月12日(四) 0030 澳洲就业人口(万人) 1月 -- 增加3.74 全职就业人口(万人) -- 增加4.16 就业参与率 -- 64.8% 失业率 -- 6.1% 2145 新西兰食品价格指数 1月 -- +0.3%(完)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”