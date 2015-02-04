《全球汇市》美元兑欧元急升，因欧洲央行撤销对希腊融资的支持

不过美元兑日圆下滑，因油价下跌以及美股小幅走低，引发风险厌恶情绪。
“油市目前剧烈的波动性对避险操作可能有利，包括避险性质的日圆，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo说。
美元兑瑞郎 上涨0.28%，报0.92615瑞郎。美元兑日圆最新跌0.26%，报117.275日圆 。
美元指数 最新上涨0.81%，报在94.353，周二下跌将近1%。
美股方面，指标标普500指数 收低0.42%。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1344 1.1479 -1.18 -6.22 1.2097
美元/日圆 117.26 117.55 -0.25 -2.02 119.68
欧元/日圆 132.99 134.94 -1.45 -8.14 144.77
美元/瑞郎 0.9259 0.9243 +0.17 -6.86 0.9941
英镑/美元 1.5181 1.5166 +0.10 -2.52 1.5573
美元/加元 1.2573 1.2415 +1.27 +8.22 1.1618
澳元/美元 0.7749 0.7791 -0.54 -5.13 0.8168
欧元/瑞郎 1.0504 1.0606 -0.96 -12.66 1.2026
欧元/英镑 0.7465 0.7565 -1.32 -3.74 0.7755
新西兰元/美元 0.7363 0.7355 +0.11 -5.57 0.7797
美元/挪威克朗 7.5987 7.5166 +1.09 +1.70 7.4720
欧元/挪威克朗 8.6211 8.6275 -0.07 -4.63 9.0392
美元/瑞典克朗 8.2844 8.2130 +0.87 +6.27 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.3983 9.4347 -0.39 -0.74 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 利棣儿/许娜/李婷仪 审校 张涛/孙茉莉)