美国个股：巴菲特称希望能在欧洲购入企业，着眼海外投资机会

路透纽约2月4日 - 亿万富翁巴菲特周三称，他可能会在西欧买入一家小型企业，而且想在海外买下更多业务。

“我们想在全球收购更多业务，”伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 创始人巴菲特接受Fox Business Network采访时说道。

巴菲特此前的投资多集中在美国。去年他在写给股东的信中称，“美国才是机遇的主要源泉。”

随着美国经济增长步伐超过其它许多发达市场、同时估值亦攀升，巴菲特近几年也指出，很难找到所谓的投资“大象”。

此外，巴菲特亦认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)将会发现今年很难加息。

美联储目前正考虑2006年来的首次加息，不过美国通胀较低，以及全球经济增长低迷，可能束缚美联储改变策略。

就历史水准看，美国公债收益率仍持于低点，且预期今年还会继续下滑。巴菲特称，他“最不希望买的资产”就是美国30年期公债。

在谈及2016年美国总统大选时，他称若民主党议员希拉里克林顿参选，他将会“百分百”支持。(完)