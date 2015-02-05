欧洲政经：欧洲议会议长警告希腊不要让国家面临破产风险--报载

标题新闻：截至5月9日当周美国货币市场基金总资产减少40.7亿美元，至2.62万亿美元-iMoneyNet
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“欧盟的每位成员都准备好为希腊提供社会救济，但那只有在以目前协议为基础的情况下才会发生，”他表示。
舒尔茨还表示，如果希腊总理齐普拉斯想追回希腊人在金融危机时期流至海外的资金，欧盟将准备予以协助。
“如果齐普拉斯提出要求，我们会想方设法尽可能地提供这些在其他欧洲国家资产的资金管道。而这也包括那些和欧盟有税务协议国家中的帐户，”舒尔茨表示。
希腊的左翼新政府要求结束国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行以及欧盟执委会这“三驾马车”对该国的改革监督。
舒尔茨表示，新政府要肩负起改革的责任，并称“如果希腊这么作，我们根本不需要三驾马车。”
他表示，没有理由再派遣官员到雅典，然后在那边被视为“地方长官”。舒尔茨说，希腊财长大可以与欧盟执委会以及欧元集团的欧元区财长直接对谈。(完)
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G7为七国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡5月10日 - 南非兰特周三终结两连跌走势上涨，因新兴市场资产普遍得益于美元回落，此前美国总统特朗普突然解雇了美国联邦调查局(FBI)局长科米。