欧洲政经：欧洲议会议长警告希腊不要让国家面临破产风险--报载

“欧盟的每位成员都准备好为希腊提供社会救济，但那只有在以目前协议为基础的情况下才会发生，”他表示。

舒尔茨还表示，如果希腊总理齐普拉斯想追回希腊人在金融危机时期流至海外的资金，欧盟将准备予以协助。

“如果齐普拉斯提出要求，我们会想方设法尽可能地提供这些在其他欧洲国家资产的资金管道。而这也包括那些和欧盟有税务协议国家中的帐户，”舒尔茨表示。

希腊的左翼新政府要求结束国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行以及欧盟执委会这“三驾马车”对该国的改革监督。

舒尔茨表示，新政府要肩负起改革的责任，并称“如果希腊这么作，我们根本不需要三驾马车。”