金砖国家：2月4日股汇市收盘纵览

路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月4日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高1.77%，报980.82点。
中国股市：沪综指收跌1%，权重股冲高乏力拖累大盘震荡回落
香港股市：恒生指数收高，受希腊问题有解憧憬及油价反弹激励
中国汇市：美指强势暂缓助人民币收升，春节前购汇偏多制约涨幅
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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 收涨0.69%，报49,301.05点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 走贬，美国就业数据令市场再度看好该国将于今年年中升息。雷亚尔兑美元跌至2.7405/20，上日收报2.6925/40。
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南非股市：三日涨势划下休止符，Woolworths及Mr Price等近期创新高的零售类股遭逢获利了结，安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 则在表明全年亏损缩窄后，股价上扬。指标Top-40绩优股指数 收跌0.65%至45,412点，综合指数 跌0.61%至51,630点。
南非汇市：兰特兑美元回落，因预计美元将恢复强势
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印度股市：连续第四天拉回，创两周收盘低位；市场担忧央行提高银行资金流动性可能压抑利润，导致银行股走跌。NSE指数 终场跌0.38%，报8,723.70点。BSE指数 跌0.4%，报28,883.11点。
印度汇市：卢比兑美元 收低为61.7500/61.7600，周二收在61.6645/6750，尾随当地股市走跌。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌2.04%至773.630点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌3.47%至421.15点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值4.33%至67.993卢布；卢布兑欧元 贬值3.46%，报77.515卢布。(完)
(整理 龚芳 审校 李婷仪)