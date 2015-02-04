欧洲经济指标预测--2月5日-2月12日****

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月2日当周 2月5日(四) 0645 瑞士消费者信心指数 第一季 -- 负11 0700 德国工业订单(较前月) 12月 1.5% -2.4% 0745 法国工业投资 第一季 -- -3% 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 1月 +0.1% +0.9% 截至1月三个月房价(较上年同期) +7.8% +7.8% 1200 英国央行利率决定 2月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 2月6日(五) 0700 德国工业生产(较前月) 12月 +0.4% -0.1% 0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 12月 -- 赤字908 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差32 进口(亿欧元) -- 404.07 出口(亿欧元) -- 371.71 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 12月 -- -1.2% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 12月 逆差30 逆差26.49 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差91.0 逆差88.48 2月9日当周 2月9日(一) 0700 德国经季节调整出口(较前月) 12月 -- -2.1% 经季节调整进口(较前月) +0.4% +1.5% 经季节调整贸易收支(亿欧元) -- 顺差177 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 -- 正0.9 2月10日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 1月 -- -0.4% 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 1月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.2% 0745 法国工业生产(较前月) 12月 -- -0.3% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -- -0.5% (较上年同期) -- -0.3% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 12月 -- +0.3% (经工作日调整，较上年同期) -- -1.8% 0930 英国工业生产(较前月) 12月 -- -0.1% (较上年同期) -- +1.1% 制造业产出(较前月) -- +0.7% (较上年同期) -- +2.7% 2月10-13日 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 1月 -- -1.0% (较上年同期) -- -2.3% 2月11日(三) 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 12月 -- 盈余2 2月12日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 1月 -- 正11 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -- -1.0% (较上年同期) -- -0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -1.3% (较上年同期) -- -0.5% 1000 欧元区工业生产(较前月) 12月 -- +0.2% (较上年同期) -- -0.4% (完)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%